YATWA

YATWA

Сингл  ·  2022

Good at Dying

#Альтернативный рок
YATWA

Артист

YATWA

Релиз Good at Dying

#

Название

Альбом

1

Трек Good at Dying

Good at Dying

YATWA

Good at Dying

3:37

Информация о правообладателе: Las Vegas
Другие альбомы исполнителя

Релиз Parallel Lines II
Parallel Lines II2024 · Альбом · YATWA
Релиз F:eel
F:eel2024 · Сингл · YATWA
Релиз Fraud
Fraud2024 · Сингл · YATWA
Релиз Easier
Easier2023 · Сингл · YATWA
Релиз Marvin Morser
Marvin Morser2023 · Сингл · YATWA
Релиз Good at Dying
Good at Dying2022 · Сингл · YATWA
Релиз Parallel Lines
Parallel Lines2022 · Альбом · YATWA
Релиз Flora
Flora2022 · Альбом · Pippa
Релиз Katauna Kata
Katauna Kata2021 · Альбом · YATWA
Релиз Sugar Town
Sugar Town2021 · Альбом · YATWA
Релиз Kira's New Sweater
Kira's New Sweater2021 · Альбом · YATWA
Релиз Black Nipple
Black Nipple2020 · Альбом · YATWA

