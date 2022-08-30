О нас

Kazim Qasemi

Kazim Qasemi

Альбом  ·  2022

Juda Na Sam

#Со всего мира
Kazim Qasemi

Артист

Kazim Qasemi

Релиз Juda Na Sam

#

Название

Альбом

1

Трек Da Zhwand Lar Me Wraka

Da Zhwand Lar Me Wraka

Kazim Qasemi

Juda Na Sam

4:54

2

Трек Da Yar Naz

Da Yar Naz

Kazim Qasemi

Juda Na Sam

6:32

3

Трек Dua Wakai

Dua Wakai

Kazim Qasemi

Juda Na Sam

3:00

4

Трек Jar Mahboby

Jar Mahboby

Kazim Qasemi

Juda Na Sam

5:43

5

Трек Juda Na Sam

Juda Na Sam

Kazim Qasemi

Juda Na Sam

3:44

6

Трек Khabara Kawama

Khabara Kawama

Kazim Qasemi

Juda Na Sam

5:29

7

Трек Kholgai Ghearama

Kholgai Ghearama

Kazim Qasemi

Juda Na Sam

5:45

8

Трек Khumare Yama Bya

Khumare Yama Bya

Kazim Qasemi

Juda Na Sam

3:03

9

Трек Khumare Dai Gran

Khumare Dai Gran

Kazim Qasemi

Juda Na Sam

5:59

10

Трек Kodhe De Ra Wary

Kodhe De Ra Wary

Kazim Qasemi

Juda Na Sam

5:56

11

Трек Lasona Waham

Lasona Waham

Kazim Qasemi

Juda Na Sam

5:10

12

Трек Lailo Raza

Lailo Raza

Kazim Qasemi

Juda Na Sam

8:40

13

Трек Leawantob Dai

Leawantob Dai

Kazim Qasemi

Juda Na Sam

3:41

14

Трек Ma Darwala

Ma Darwala

Kazim Qasemi

Juda Na Sam

4:16

15

Трек Ma Kawa Bya

Ma Kawa Bya

Kazim Qasemi

Juda Na Sam

6:09

16

Трек Ma Kawa Yara

Ma Kawa Yara

Kazim Qasemi

Juda Na Sam

5:09

17

Трек Ma Gora Pr Sha

Ma Gora Pr Sha

Kazim Qasemi

Juda Na Sam

13:11

18

Трек Maida Baran Dai

Maida Baran Dai

Kazim Qasemi

Juda Na Sam

4:45

19

Трек Makh Zma Pr Lore

Makh Zma Pr Lore

Kazim Qasemi

Juda Na Sam

6:09

20

Трек Mena Dr Leazham

Mena Dr Leazham

Kazim Qasemi

Juda Na Sam

4:54

21

Трек Na Kawama Sta Yare

Na Kawama Sta Yare

Kazim Qasemi

Juda Na Sam

5:40

22

Трек Na Sabrege

Na Sabrege

Kazim Qasemi

Juda Na Sam

4:06

Информация о правообладателе: Zako Jan
