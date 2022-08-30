О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Kazim Qasemi

Kazim Qasemi

Альбом  ·  2022

Che Margh Rashe

#Со всего мира
Kazim Qasemi

Артист

Kazim Qasemi

Релиз Che Margh Rashe

#

Название

Альбом

1

Трек Ajaba Khwand Kawe

Ajaba Khwand Kawe

Kazim Qasemi

Che Margh Rashe

3:55

2

Трек Aakhlam Qadamona

Aakhlam Qadamona

Kazim Qasemi

Che Margh Rashe

7:06

3

Трек By Andaza Ye

By Andaza Ye

Kazim Qasemi

Che Margh Rashe

6:22

4

Трек Bya Godar Ta Rasa

Bya Godar Ta Rasa

Kazim Qasemi

Che Margh Rashe

4:58

5

Трек Che Mahal We

Che Mahal We

Kazim Qasemi

Che Margh Rashe

3:43

6

Трек Bya Warwala

Bya Warwala

Kazim Qasemi

Che Margh Rashe

6:01

7

Трек Che Marg Rashe

Che Marg Rashe

Kazim Qasemi

Che Margh Rashe

4:58

8

Трек Che Wrak Ye

Che Wrak Ye

Kazim Qasemi

Che Margh Rashe

4:43

9

Трек Chere De Paida Krama

Chere De Paida Krama

Kazim Qasemi

Che Margh Rashe

5:03

10

Трек Da Har Shkule Toba Da

Da Har Shkule Toba Da

Kazim Qasemi

Che Margh Rashe

5:03

11

Трек Da Ghamo Shpa

Da Ghamo Shpa

Kazim Qasemi

Che Margh Rashe

10:07

12

Трек Da Osai Pa Shan

Da Osai Pa Shan

Kazim Qasemi

Che Margh Rashe

2:47

13

Трек Da Pa Khwa Ishq

Da Pa Khwa Ishq

Kazim Qasemi

Che Margh Rashe

5:08

14

Трек Da Speno Laso

Da Speno Laso

Kazim Qasemi

Che Margh Rashe

4:52

15

Трек Da Sa De

Da Sa De

Kazim Qasemi

Che Margh Rashe

8:19

16

Трек Da Umedono Maza

Da Umedono Maza

Kazim Qasemi

Che Margh Rashe

4:21

17

Трек Da Yadono Mazigar

Da Yadono Mazigar

Kazim Qasemi

Che Margh Rashe

4:04

Информация о правообладателе: Zako Jan
