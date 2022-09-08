О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: Wakhra Swag Music
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Masoom
Masoom2025 · Сингл · Navi Ferozpurwala
Релиз Ishq
Ishq2025 · Сингл · Navi Ferozpurwala
Релиз We Vibe
We Vibe2025 · Сингл · Navi Ferozpurwala
Релиз Journey
Journey2025 · Сингл · Navi Ferozpurwala
Релиз Ameer Gareeb
Ameer Gareeb2025 · Сингл · Navi Ferozpurwala
Релиз Wakif
Wakif2025 · Сингл · Navi Ferozpurwala
Релиз Want You
Want You2023 · Сингл · Navi Ferozpurwala
Релиз First One
First One2022 · Сингл · Navi Ferozpurwala
Релиз Cute Story - 1 Min Music
Cute Story - 1 Min Music2022 · Альбом · Navi Ferozpurwala
Релиз Forever
Forever2022 · Сингл · Navi Ferozpurwala
Релиз Big Day
Big Day2021 · Сингл · Shivaa
Релиз Jaanu Ji
Jaanu Ji2021 · Сингл · Navi Ferozpurwala
Релиз My Family
My Family2021 · Альбом · Jabby Gill
Релиз Farak Pe Geya
Farak Pe Geya2021 · Сингл · Navi Ferozpurwala

Похожие артисты

Navi Ferozpurwala
Артист

Navi Ferozpurwala

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож