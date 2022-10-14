О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Jean-My Truong

Jean-My Truong

,

Léandro Aconcha

Альбом  ·  2022

Sun Is Back

#Джаз
Jean-My Truong

Артист

Jean-My Truong

Релиз Sun Is Back

#

Название

Альбом

1

Трек Sun Is Back

Sun Is Back

Jean-My Truong

,

Léandro Aconcha

,

Sylvain Gontard

,

Pascal Sarton

,

Hristo Vitchev

Sun Is Back

5:49

2

Трек Travel Book

Travel Book

Jean-My Truong

,

Léandro Aconcha

,

Sylvain Gontard

,

Antoine Boyer

,

Etienne Mbappé

Sun Is Back

5:00

3

Трек Quiet Place

Quiet Place

Jean-My Truong

,

Léandro Aconcha

,

Pascal Sarton

,

Hristo Vitchev

Sun Is Back

5:22

4

Трек Song for Chick

Song for Chick

Jean-My Truong

,

Léandro Aconcha

,

Pascal Sarton

,

Antoine Boyer

Sun Is Back

5:07

5

Трек For Ma

For Ma

Jean-My Truong

,

Léandro Aconcha

,

Pascal Sarton

,

Nicki Wells

Sun Is Back

2:39

6

Трек Memory of Joy

Memory of Joy

Jean-My Truong

,

Léandro Aconcha

,

Pascal Sarton

,

Antoine Boyer

,

Nicki Wells

Sun Is Back

4:24

7

Трек La gachi

La gachi

Jean-My Truong

,

Léandro Aconcha

,

Pascal Sarton

,

Juan Carmona

Sun Is Back

3:24

8

Трек Magic Road

Magic Road

Jean-My Truong

,

Léandro Aconcha

,

Pascal Sarton

,

Hristo Vitchev

Sun Is Back

5:07

9

Трек Rachma in 7

Rachma in 7

Jean-My Truong

,

Léandro Aconcha

,

Pascal Sarton

Sun Is Back

5:00

10

Трек Indi Joy

Indi Joy

Jean-My Truong

,

Léandro Aconcha

,

Pascal Sarton

,

Neyveli Radhakrishna

Sun Is Back

4:31

11

Трек A Moment Forever

A Moment Forever

Jean-My Truong

,

Léandro Aconcha

,

Sylvain Gontard

,

Pascal Sarton

Sun Is Back

4:35

12

Трек New Cycle

New Cycle

Jean-My Truong

,

Léandro Aconcha

,

Pascal Sarton

,

Antoine Boyer

Sun Is Back

4:39

13

Трек Rhythm Story

Rhythm Story

Jean-My Truong

,

Léandro Aconcha

,

Pascal Sarton

Sun Is Back

1:58

Информация о правообладателе: Continuo Jazz
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Sun Is Back
Sun Is Back2022 · Альбом · Jean-My Truong
Релиз Sun Is Back
Sun Is Back2022 · Сингл · Jean-My Truong
Релиз Mistinguet in Paris
Mistinguet in Paris2022 · Альбом · Pierre Bertrand
Релиз Secret World
Secret World2016 · Альбом · Jean-My Truong
Релиз Mémoire du futur
Mémoire du futur2011 · Альбом · Jean-My Truong
Релиз The Blue Light : Tribute to Miles Davis
The Blue Light : Tribute to Miles Davis2008 · Альбом · Mike Stern
Релиз Perception
Perception1971 · Альбом · Siegfried Kessler

Похожие артисты

Jean-My Truong
Артист

Jean-My Truong

Pharoah Sanders
Артист

Pharoah Sanders

Игорь Яковенко
Артист

Игорь Яковенко

Игнат Кравцов
Артист

Игнат Кравцов

Tony Overwater
Артист

Tony Overwater

Don Sebesky
Артист

Don Sebesky

Petros Klampanis
Артист

Petros Klampanis

Donald Smith
Артист

Donald Smith

Simon Tailleu
Артист

Simon Tailleu

Barre Phillips
Артист

Barre Phillips

Anders Hagberg
Артист

Anders Hagberg

Аркадий Пикунов
Артист

Аркадий Пикунов

Scottish National Jazz Orchestra
Артист

Scottish National Jazz Orchestra