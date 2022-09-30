О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Julia Sartori

Julia Sartori

Сингл  ·  2022

Minha Incoerência

#Со всего мира
Julia Sartori

Артист

Julia Sartori

Релиз Minha Incoerência

#

Название

Альбом

1

Трек Minha Incoerência

Minha Incoerência

Julia Sartori

Minha Incoerência

2:44

Информация о правообладателе: New Music
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Samourai
Samourai2025 · Сингл · Julia Sartori
Релиз Remember Jamaica
Remember Jamaica2025 · Сингл · Julia Sartori
Релиз Enfant Du Vent (Effet Mer)
Enfant Du Vent (Effet Mer)2025 · Сингл · Julia Sartori
Релиз Mesma Laia
Mesma Laia2022 · Сингл · Julia Sartori
Релиз Mesma Laia
Mesma Laia2022 · Сингл · Julia Sartori
Релиз Minha Incoerência
Minha Incoerência2022 · Сингл · Julia Sartori
Релиз Homem Fraco
Homem Fraco2022 · Альбом · Julia Sartori
Релиз Só Ela Namorava
Só Ela Namorava2021 · Альбом · Julia Sartori
Релиз Só Ela Namorava
Só Ela Namorava2021 · Альбом · Julia Sartori

Похожие артисты

Julia Sartori
Артист

Julia Sartori

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож