Chuck Ragan

Chuck Ragan

Альбом  ·  2022

The Blueprint Sessions

#Фолк

1 лайк

Chuck Ragan

Артист

Chuck Ragan

Релиз The Blueprint Sessions

#

Название

Альбом

1

Трек The Boat

The Boat

Chuck Ragan

The Blueprint Sessions

3:16

2

Трек For Broken Ears

For Broken Ears

Chuck Ragan

The Blueprint Sessions

3:43

3

Трек It's What You Will

It's What You Will

Chuck Ragan

The Blueprint Sessions

2:50

4

Трек Symmetry

Symmetry

Chuck Ragan

The Blueprint Sessions

3:52

5

Трек Valentine

Valentine

Chuck Ragan

The Blueprint Sessions

3:15

6

Трек Do What You Do

Do What You Do

Chuck Ragan

The Blueprint Sessions

2:43

7

Трек Do You Pray?

Do You Pray?

Chuck Ragan

The Blueprint Sessions

2:59

8

Трек Congratulations Joe

Congratulations Joe

Chuck Ragan

The Blueprint Sessions

3:28

9

Трек The Grove

The Grove

Chuck Ragan

The Blueprint Sessions

3:34

10

Трек Above the Flames

Above the Flames

Chuck Ragan

The Blueprint Sessions

3:32

11

Трек Open up and Wail

Open up and Wail

Chuck Ragan

The Blueprint Sessions

2:37

12

Трек Sound of a Gun

Sound of a Gun

Chuck Ragan

The Blueprint Sessions

2:42

13

Трек Trenchfoot

Trenchfoot

Chuck Ragan

The Blueprint Sessions

3:56

14

Трек Done and Done

Done and Done

Chuck Ragan

The Blueprint Sessions

2:39

15

Трек Hearts of Stone

Hearts of Stone

Chuck Ragan

The Blueprint Sessions

2:58

16

Трек Hold My Bed

Hold My Bed

Chuck Ragan

The Blueprint Sessions

4:24

Информация о правообладателе: Chuck Ragan
