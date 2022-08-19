О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Juliano Rosa

Juliano Rosa

Сингл  ·  2022

O Tempo Não Espera Ninguém

#Латинская
Juliano Rosa

Артист

Juliano Rosa

Релиз O Tempo Não Espera Ninguém

#

Название

Альбом

1

Трек O Tempo Não Espera Ninguém (Cover)

O Tempo Não Espera Ninguém (Cover)

Juliano Rosa

O Tempo Não Espera Ninguém

3:36

Информация о правообладателе: Juliano Rosa
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Semente do Amor
Semente do Amor2022 · Сингл · Juliano Rosa
Релиз Musical Coaching - Tempo de Esperança
Musical Coaching - Tempo de Esperança2022 · Альбом · Juliano Rosa
Релиз O Tempo
O Tempo2022 · Сингл · Juliano Rosa
Релиз Quando o Mundo Cai ao Meu Redor
Quando o Mundo Cai ao Meu Redor2022 · Сингл · Juliano Rosa
Релиз Mire as Estrelas
Mire as Estrelas2022 · Сингл · Juliano Rosa
Релиз Não Perca Tua Fé
Não Perca Tua Fé2022 · Сингл · Juliano Rosa
Релиз Tá Chorando Porquê?
Tá Chorando Porquê?2022 · Сингл · Juliano Rosa
Релиз Existe Vida Aí
Existe Vida Aí2022 · Сингл · Juliano Rosa
Релиз Nunca Foi Sorte, Sempre Foi Deus
Nunca Foi Sorte, Sempre Foi Deus2022 · Сингл · Juliano Rosa
Релиз Oceanos Piseiro
Oceanos Piseiro2022 · Сингл · Juliano Rosa
Релиз O Tempo Não Espera Ninguém
O Tempo Não Espera Ninguém2022 · Сингл · Juliano Rosa
Релиз Humildade e Respeito
Humildade e Respeito2022 · Сингл · Juliano Rosa
Релиз Alívio
Alívio2022 · Сингл · Juliano Rosa
Релиз Tudo Vai Dar Certo
Tudo Vai Dar Certo2022 · Сингл · Juliano Rosa

Похожие артисты

Juliano Rosa
Артист

Juliano Rosa

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож