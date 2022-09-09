О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023.

KrisG XG

KrisG XG

Сингл  ·  2022

Gangster

Контент 18+

#Электроника
KrisG XG

Артист

KrisG XG

Релиз Gangster

#

Название

Альбом

1

Трек Gangster

Gangster

KrisG XG

Gangster

3:32

Информация о правообладателе: KrisG XG
