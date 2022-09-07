Информация о правообладателе: Menart Records
Сингл · 2022
Lepa za umret
Другие альбомы исполнителя
Zate zvezda gori2025 · Сингл · Vili Resnik
Stara lipa2024 · Сингл · Vili Resnik
Ona me ljubi2023 · Сингл · Vili Resnik
Lepa za umret2022 · Сингл · Vili Resnik
Moja Dolina2021 · Альбом · Erosi
Zelena Dežela2021 · Альбом · Vili Resnik
Ti Si Me Čakala2021 · Альбом · Vili Resnik
Moja generacija2020 · Сингл · Erosi
Še zdaj ne vem, zakaj2020 · Сингл · Vili Resnik
Moj objem2019 · Сингл · Vili Resnik
Diham Zate2019 · Сингл · Vili Resnik
Ne2016 · Альбом · Vili Resnik