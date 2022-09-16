Информация о правообладателе: In Vinyl We Trust
Сингл · 2022
Mozart: Symphony No. 41 in C Major, K. 551
1 лайк
#
Название
Альбом
1
Mozart: Symphony No. 41 in C Major, K. 551
7:56
2
Mozart: Symphony No. 41 in C Major, K. 551
9:21
3
Mozart: Symphony No. 41 in C Major, K. 551
5:10
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Così Fan Tutte2024 · Сингл · Marcello Cortis
Mozart · Le nozze di Figaro2023 · Сингл · Dietrich Fischer-Dieskau
Rita Streich sings richard strauss2023 · Сингл · Rita Streich
Beethoven: Piano Concertos, Opp. 56 & 58 (Live)2023 · Альбом · Ludwig van Beethoven
Siegfried Wagner: Overtures, Preludes & Violin Concerto2023 · Альбом · Siegfried Wagner
Mozart: Don Giovanni, K. 527 (Live)2023 · Альбом · Wolfgang Amadeus Mozart
Beethoven: Symphony No. 9 in D Minor, Op. 125 "Choral" (Live)2023 · Альбом · Ludwig van Beethoven
Mozart · cosi fan tutte2023 · Сингл · Elisabeth Schwarzkopf
Johann Strauss II & Joseph Strauss: Wiener Blut - Historisches Neujahrskonzert2022 · Сингл · Clemens Krauss
Collection of the vienna philharmonic orchestra, Vol. 12022 · Сингл · Kathleen Ferrier
Mozart: Symphony No. 41 in C Major, K. 5512022 · Сингл · Karl Bohm
Mozart: Symphony No. 35 in D Major, K. 3852022 · Сингл · Karl Bohm
Schubert: Symphony No. 8 in B Minor, D. 7592022 · Сингл · Karl Bohm
A Great Conductor Trio - Jochum - Böhm - Szell2022 · Альбом · George Szell