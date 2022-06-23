О нас

Icaro Ravasi

Icaro Ravasi

Альбом  ·  2022

La cura del pianeta (il tuo prossimo)

#Поп
Icaro Ravasi

Артист

Icaro Ravasi

Релиз La cura del pianeta (il tuo prossimo)

#

Название

Альбом

1

Трек Conto alla rovescia

Conto alla rovescia

Icaro Ravasi

La cura del pianeta (il tuo prossimo)

3:28

2

Трек L'acqua tonica

L'acqua tonica

Icaro Ravasi

La cura del pianeta (il tuo prossimo)

3:32

3

Трек Il tempo di fermarsi e ritornare

Il tempo di fermarsi e ritornare

Icaro Ravasi

La cura del pianeta (il tuo prossimo)

5:06

4

Трек Prendi la vita con filosofia

Prendi la vita con filosofia

Icaro Ravasi

La cura del pianeta (il tuo prossimo)

3:22

5

Трек Il sale

Il sale

Icaro Ravasi

La cura del pianeta (il tuo prossimo)

2:54

6

Трек La cura del pianeta (il tuo prossimo)

La cura del pianeta (il tuo prossimo)

Icaro Ravasi

La cura del pianeta (il tuo prossimo)

4:42

7

Трек Le onde del mare

Le onde del mare

Icaro Ravasi

La cura del pianeta (il tuo prossimo)

3:52

8

Трек Tempo di lockdown

Tempo di lockdown

Icaro Ravasi

La cura del pianeta (il tuo prossimo)

3:32

9

Трек Per similitudine aa terra

Per similitudine aa terra

Icaro Ravasi

La cura del pianeta (il tuo prossimo)

4:34

10

Трек Scooby doo

Scooby doo

Icaro Ravasi

La cura del pianeta (il tuo prossimo)

3:26

Информация о правообладателе: Summit Records
Волна по релизу

