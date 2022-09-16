О нас

Bruno Walter

Bruno Walter

,

Wiener Philharmoniker

,

Рихард Вагнер

Сингл  ·  2022

Richard Wagner

#Классическая

25 лайков

Bruno Walter

Артист

Bruno Walter

Релиз Richard Wagner

#

Название

Альбом

1

Трек Götterdämmerung, WWV 86D: Siegfrieds Rheinfahrt

Götterdämmerung, WWV 86D: Siegfrieds Rheinfahrt

Bruno Walter

,

Wiener Philharmoniker

,

Рихард Вагнер

Richard Wagner

8:57

2

Трек Siegfried-Idyll, WWV 103

Siegfried-Idyll, WWV 103

Bruno Walter

,

Wiener Philharmoniker

,

Рихард Вагнер

Richard Wagner

16:53

3

Трек Rienzi, WWV 49: Overture

Rienzi, WWV 49: Overture

Bruno Walter

,

Wiener Philharmoniker

,

Рихард Вагнер

Richard Wagner

10:56

4

Трек Der fliegende Holländer, WWV 63: Overture

Der fliegende Holländer, WWV 63: Overture

Bruno Walter

,

Wiener Philharmoniker

,

Рихард Вагнер

Richard Wagner

10:05

5

Трек Die Meistersinger von Nürnberg, WWV 96, Act 1: I. Vorspiel (Prelude)

Die Meistersinger von Nürnberg, WWV 96, Act 1: I. Vorspiel (Prelude)

Bruno Walter

,

Wiener Philharmoniker

,

Рихард Вагнер

Richard Wagner

8:59

6

Трек Parsifal, WWV 111, Act 1: I. Prelude

Parsifal, WWV 111, Act 1: I. Prelude

Bruno Walter

,

Wiener Philharmoniker

,

Рихард Вагнер

Richard Wagner

11:18

Информация о правообладателе: In Vinyl We Trust
