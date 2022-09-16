Информация о правообладателе: In Vinyl We Trust
Сингл · 2022
Shostakovich: Symphony No. 7 in C Major, Op. 60
1
Shostakovich: Symphony No. 7 in C Major, Op. 60
26:07
2
Symphony No. 7 in C Major, Op. 60: II. Moderato - Poco allegretto
Shostakovich: Symphony No. 7 in C Major, Op. 60
11:40
3
Shostakovich: Symphony No. 7 in C Major, Op. 60
22:37
