Sergiu Celibidache

Sergiu Celibidache

,

Berliner philarmoniker

Сингл  ·  2022

Shostakovich: Symphony No. 7 in C Major, Op. 60

#Классическая

1 лайк

Sergiu Celibidache

Артист

Sergiu Celibidache

Релиз Shostakovich: Symphony No. 7 in C Major, Op. 60

#

Название

Альбом

1

Трек Symphony No. 7 in C Major, Op. 60: I. Allegretto

Symphony No. 7 in C Major, Op. 60: I. Allegretto

Berliner philarmoniker

,

Sergiu Celibidache

Shostakovich: Symphony No. 7 in C Major, Op. 60

26:07

2

Трек Symphony No. 7 in C Major, Op. 60: II. Moderato - Poco allegretto

Symphony No. 7 in C Major, Op. 60: II. Moderato - Poco allegretto

Berliner philarmoniker

,

Sergiu Celibidache

Shostakovich: Symphony No. 7 in C Major, Op. 60

11:40

3

Трек Symphony No. 7 in C Major, Op. 60: III. Adagio

Symphony No. 7 in C Major, Op. 60: III. Adagio

Berliner philarmoniker

,

Sergiu Celibidache

Shostakovich: Symphony No. 7 in C Major, Op. 60

22:37

4

Трек Symphony No. 7 in C Major, Op. 60: IV. Allegro non troppo

Symphony No. 7 in C Major, Op. 60: IV. Allegro non troppo

Berliner philarmoniker

,

Sergiu Celibidache

Shostakovich: Symphony No. 7 in C Major, Op. 60

18:40

Информация о правообладателе: In Vinyl We Trust
Волна по релизу


