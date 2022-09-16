О нас

Herbert von Karajan

Herbert von Karajan

,

Wiener Philharmoniker

,

Ludwig van Beethoven

Сингл  ·  2022

Beethoven: Symphony No. 5 in C Minor, Op. 67

#Классическая

6 лайков

Herbert von Karajan

Артист

Herbert von Karajan

Релиз Beethoven: Symphony No. 5 in C Minor, Op. 67

#

Название

Альбом

1

Трек Symphony No. 5 in C Minor, Op. 67: I. Allegro con brio

Symphony No. 5 in C Minor, Op. 67: I. Allegro con brio

Wiener Philharmoniker

,

Herbert von Karajan

,

Ludwig van Beethoven

,

Wiener Philharmoniker

Beethoven: Symphony No. 5 in C Minor, Op. 67

7:21

2

Трек Symphony No. 5 in C Minor, Op. 67: II. Andante con moto

Symphony No. 5 in C Minor, Op. 67: II. Andante con moto

Wiener Philharmoniker

,

Herbert von Karajan

,

Ludwig van Beethoven

,

Wiener Philharmoniker

Beethoven: Symphony No. 5 in C Minor, Op. 67

10:45

3

Трек Symphony No. 5 in C Minor, Op. 67: III. Scherzo. Allegro

Symphony No. 5 in C Minor, Op. 67: III. Scherzo. Allegro

Wiener Philharmoniker

,

Herbert von Karajan

,

Ludwig van Beethoven

,

Wiener Philharmoniker

Beethoven: Symphony No. 5 in C Minor, Op. 67

4:59

4

Трек Symphony No. 5 in C Minor, Op. 67: IV. Allegro

Symphony No. 5 in C Minor, Op. 67: IV. Allegro

Wiener Philharmoniker

,

Herbert von Karajan

,

Ludwig van Beethoven

,

Wiener Philharmoniker

Beethoven: Symphony No. 5 in C Minor, Op. 67

8:50

Информация о правообладателе: In Vinyl We Trust
