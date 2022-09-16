О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: In Vinyl We Trust
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Così Fan Tutte
Così Fan Tutte2024 · Сингл · Marcello Cortis
Релиз Mozart · Le nozze di Figaro
Mozart · Le nozze di Figaro2023 · Сингл · Dietrich Fischer-Dieskau
Релиз Rita Streich sings richard strauss
Rita Streich sings richard strauss2023 · Сингл · Rita Streich
Релиз Beethoven: Piano Concertos, Opp. 56 & 58 (Live)
Beethoven: Piano Concertos, Opp. 56 & 58 (Live)2023 · Альбом · Ludwig van Beethoven
Релиз Siegfried Wagner: Overtures, Preludes & Violin Concerto
Siegfried Wagner: Overtures, Preludes & Violin Concerto2023 · Альбом · Siegfried Wagner
Релиз Mozart: Don Giovanni, K. 527 (Live)
Mozart: Don Giovanni, K. 527 (Live)2023 · Альбом · Wolfgang Amadeus Mozart
Релиз Beethoven: Symphony No. 9 in D Minor, Op. 125 "Choral" (Live)
Beethoven: Symphony No. 9 in D Minor, Op. 125 "Choral" (Live)2023 · Альбом · Ludwig van Beethoven
Релиз Mozart · cosi fan tutte
Mozart · cosi fan tutte2023 · Сингл · Elisabeth Schwarzkopf
Релиз Johann Strauss II & Joseph Strauss: Wiener Blut - Historisches Neujahrskonzert
Johann Strauss II & Joseph Strauss: Wiener Blut - Historisches Neujahrskonzert2022 · Сингл · Clemens Krauss
Релиз Collection of the vienna philharmonic orchestra, Vol. 1
Collection of the vienna philharmonic orchestra, Vol. 12022 · Сингл · Kathleen Ferrier
Релиз Mozart: Symphony No. 41 in C Major, K. 551
Mozart: Symphony No. 41 in C Major, K. 5512022 · Сингл · Karl Bohm
Релиз Mozart: Symphony No. 35 in D Major, K. 385
Mozart: Symphony No. 35 in D Major, K. 3852022 · Сингл · Karl Bohm
Релиз Schubert: Symphony No. 8 in B Minor, D. 759
Schubert: Symphony No. 8 in B Minor, D. 7592022 · Сингл · Karl Bohm
Релиз A Great Conductor Trio - Jochum - Böhm - Szell
A Great Conductor Trio - Jochum - Böhm - Szell2022 · Альбом · George Szell

Похожие альбомы

Релиз The World Of Classics Third Movement
The World Of Classics Third Movement2010 · Альбом · Munich Chamber Orchestra
Релиз Maestro Karajan
Maestro Karajan2020 · Альбом · Herbert von Karajan
Релиз Overtures of Love
Overtures of Love2010 · Альбом · Various Artists
Релиз Classical Legends - Mozart
Classical Legends - Mozart2014 · Альбом · Wolfgang Amadeus Mozart
Релиз Mozart: Symphonies
Mozart: Symphonies2021 · Альбом · Karl Bohm
Релиз Haydn: Symphony No. 103 'Drum Roll'; Symphony No. 104 'London'; Webner: Preciosa Overture
Haydn: Symphony No. 103 'Drum Roll'; Symphony No. 104 'London'; Webner: Preciosa Overture2021 · Альбом · Joseph Haydn
Релиз Rimsky-Korsakov: Capriccio Espagnol - Mendelssohn: Symphony No. 3 in A Minor - Mozart: Symphony No. 39 in E Major
Rimsky-Korsakov: Capriccio Espagnol - Mendelssohn: Symphony No. 3 in A Minor - Mozart: Symphony No. 39 in E Major2008 · Альбом · Various Artists
Релиз Mozart: Symphonies Nos. 39 & 40 (Mono Version)
Mozart: Symphonies Nos. 39 & 40 (Mono Version)2014 · Альбом · London Symphony Orchestra
Релиз Mozart: Symphonies 32, 36 & 41
Mozart: Symphonies 32, 36 & 412000 · Альбом · Wolfgang Amadeus Mozart
Релиз Mozart: Symphony No. 35 with the Berliner Philharmoniker
Mozart: Symphony No. 35 with the Berliner Philharmoniker2013 · Альбом · Berliner Philharmoniker
Релиз Beethoven: Violin Concerto Op. 61 - Mozart: Symphony No. 35
Beethoven: Violin Concerto Op. 61 - Mozart: Symphony No. 352001 · Альбом · Karl Bohm
Релиз Symphony No. 35, K. 385 "Haffner", Symphony No. 38, K. 504 "Prague" & Symphony No. 41, K. 551 "Jupiter"
Symphony No. 35, K. 385 "Haffner", Symphony No. 38, K. 504 "Prague" & Symphony No. 41, K. 551 "Jupiter"2021 · Альбом · Berliner Philharmoniker
Релиз Mozart: Symphony No. 35, K. 385 "Haffner", Symphony No. 38, K. 504 "Prague" & Symphony No. 41, K. 551 "Jupiter"
Mozart: Symphony No. 35, K. 385 "Haffner", Symphony No. 38, K. 504 "Prague" & Symphony No. 41, K. 551 "Jupiter"2014 · Сингл · Berliner Philharmoniker
Релиз Mendelssohn: Symphonies Nos. 3 & 4
Mendelssohn: Symphonies Nos. 3 & 41952 · Сингл · Sir Georg Solti

Похожие артисты

Karl Bohm
Артист

Karl Bohm

Wolfgang Amadeus Mozart
Артист

Wolfgang Amadeus Mozart

Johannes Brahms
Артист

Johannes Brahms

Berliner Philharmoniker
Артист

Berliner Philharmoniker

Alberto Lizzio
Артист

Alberto Lizzio

Mozart Festival Orchestra
Артист

Mozart Festival Orchestra

Владимир Давидович Ашкенази
Артист

Владимир Давидович Ашкенази

Herbert von Karajan
Артист

Herbert von Karajan

Karl Richter
Артист

Karl Richter

Дмитрий Дмитриевич Шостакович
Артист

Дмитрий Дмитриевич Шостакович

Münchener Bach-Orchester
Артист

Münchener Bach-Orchester

Edvard Grieg
Артист

Edvard Grieg

Richard Bonynge
Артист

Richard Bonynge