Fritz Reiner

Fritz Reiner

,

Pittsburgh Symphony Orchestra

Сингл  ·  2022

Béla Bartók: Concerto for Orchestra, Sz.116

#Классическая

1 лайк

Fritz Reiner

Артист

Fritz Reiner

Релиз Béla Bartók: Concerto for Orchestra, Sz.116

#

Название

Альбом

1

Трек Concerto for Orchestra, Sz.116: I. Introduzione. Andante non troppo

Concerto for Orchestra, Sz.116: I. Introduzione. Andante non troppo

Pittsburgh Symphony Orchestra

,

Fritz Reiner

Béla Bartók: Concerto for Orchestra, Sz.116

9:59

2

Трек Concerto for Orchestra, Sz.116: II. Presentando le coppie. Allegro scherzando

Concerto for Orchestra, Sz.116: II. Presentando le coppie. Allegro scherzando

Pittsburgh Symphony Orchestra

,

Fritz Reiner

Béla Bartók: Concerto for Orchestra, Sz.116

5:55

3

Трек Concerto for Orchestra, Sz.116: III. Elegia. Andante non troppo

Concerto for Orchestra, Sz.116: III. Elegia. Andante non troppo

Pittsburgh Symphony Orchestra

,

Fritz Reiner

Béla Bartók: Concerto for Orchestra, Sz.116

7:55

4

Трек Concerto for Orchestra, Sz.116: IV. Intermezzo Interrotto. Allegretto

Concerto for Orchestra, Sz.116: IV. Intermezzo Interrotto. Allegretto

Pittsburgh Symphony Orchestra

,

Fritz Reiner

Béla Bartók: Concerto for Orchestra, Sz.116

4:31

5

Трек Concerto for Orchestra, Sz.116: V. Finale. Pesante-Presto

Concerto for Orchestra, Sz.116: V. Finale. Pesante-Presto

Pittsburgh Symphony Orchestra

,

Fritz Reiner

Béla Bartók: Concerto for Orchestra, Sz.116

9:04

Информация о правообладателе: In Vinyl We Trust
