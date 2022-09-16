О нас

Arturo Toscanini

,

NBC Symphony Orchestra

Сингл  ·  2022

Robert Schumann Symphony No.3

#Классическая

1 лайк

1

Трек Symphony No.3 in E-Flat Major, Op.97: I. Lebhaft

Symphony No.3 in E-Flat Major, Op.97: I. Lebhaft

NBC Symphony Orchestra

,

Arturo Toscanini

Robert Schumann Symphony No.3

9:31

2

Трек Symphony No.3 in E-Flat Major, Op.97: II. Scherzo: Sehr Mäßig

Symphony No.3 in E-Flat Major, Op.97: II. Scherzo: Sehr Mäßig

NBC Symphony Orchestra

,

Arturo Toscanini

Robert Schumann Symphony No.3

5:30

3

Трек Symphony No.3 in E-Flat Major, Op.97: III. Nicht Schnell

Symphony No.3 in E-Flat Major, Op.97: III. Nicht Schnell

NBC Symphony Orchestra

,

Arturo Toscanini

Robert Schumann Symphony No.3

4:31

4

Трек Symphony No.3 in E-Flat Major, Op.97: IV. Feierlich

Symphony No.3 in E-Flat Major, Op.97: IV. Feierlich

NBC Symphony Orchestra

,

Arturo Toscanini

Robert Schumann Symphony No.3

5:11

5

Трек Symphony No.3 in E-Flat Major, Op.97: V. Lebhaft

Symphony No.3 in E-Flat Major, Op.97: V. Lebhaft

NBC Symphony Orchestra

,

Arturo Toscanini

Robert Schumann Symphony No.3

5:46

Информация о правообладателе: In Vinyl We Trust
