Nusrat Fateh Ali Khan

Nusrat Fateh Ali Khan

Альбом  ·  1995

Best Ever Live 4

#Поп
Nusrat Fateh Ali Khan

Артист

Nusrat Fateh Ali Khan

Релиз Best Ever Live 4

#

Название

Альбом

1

Трек Main Neewan Mera Murshad Ucha

Main Neewan Mera Murshad Ucha

Nusrat Fateh Ali Khan

Best Ever Live 4

17:16

2

Трек Ya Hayyu Ya Qayyum

Ya Hayyu Ya Qayyum

Nusrat Fateh Ali Khan

Best Ever Live 4

28:48

3

Трек Tu Kareemi Mun Kamina

Tu Kareemi Mun Kamina

Nusrat Fateh Ali Khan

Best Ever Live 4

15:25

4

Трек Shad Bashay Ishq Khush

Shad Bashay Ishq Khush

Nusrat Fateh Ali Khan

Best Ever Live 4

7:13

5

Трек Ya Muhammad Madine Bula lo Mujhe

Ya Muhammad Madine Bula lo Mujhe

Nusrat Fateh Ali Khan

Best Ever Live 4

30:02

6

Трек Na Man Behooda Girde

Na Man Behooda Girde

Nusrat Fateh Ali Khan

Best Ever Live 4

14:40

7

Трек Raag Ahir Bharant

Raag Ahir Bharant

Nusrat Fateh Ali Khan

Best Ever Live 4

40:16

8

Трек Mera Ay Charkha Naulakha Kurre

Mera Ay Charkha Naulakha Kurre

Nusrat Fateh Ali Khan

Best Ever Live 4

13:08

9

Трек Dard e Isyan Se Rehaa Hone Ka Chara Maango

Dard e Isyan Se Rehaa Hone Ka Chara Maango

Nusrat Fateh Ali Khan

Best Ever Live 4

13:21

10

Трек Manam Mehve Khayal

Manam Mehve Khayal

Nusrat Fateh Ali Khan

Best Ever Live 4

23:11

11

Трек Diyar-e-Ishq Main Apna Maqam Paida Kar

Diyar-e-Ishq Main Apna Maqam Paida Kar

Nusrat Fateh Ali Khan

Best Ever Live 4

13:15

12

Трек Ho Karam Ki Nazar Chist Ke Tajwar Khwaja

Ho Karam Ki Nazar Chist Ke Tajwar Khwaja

Nusrat Fateh Ali Khan

Best Ever Live 4

18:19

13

Трек Aye Sarware Duniya-O-Deen

Aye Sarware Duniya-O-Deen

Nusrat Fateh Ali Khan

Best Ever Live 4

16:15

14

Трек Ali Maula Ali Ali Ali

Ali Maula Ali Ali Ali

Nusrat Fateh Ali Khan

Best Ever Live 4

16:25

Информация о правообладателе: TunePak Music Ltd.
