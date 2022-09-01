Информация о правообладателе: Halit Bilgiç
Сингл · 2022
Bırakma Beni
Другие альбомы исполнителя
Bir Gönlüne Ben Sığmadım2025 · Сингл · Halit Bilgiç
Ne Güzelsin Sen2025 · Сингл · Halit Bilgiç
Bu Can Ölmeden Gel2024 · Сингл · Halit Bilgiç
Sen2024 · Сингл · Halit Bilgiç
Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme2024 · Сингл · Halit Bilgiç
Gitmem Gerek2024 · Сингл · Halit Bilgiç
Xeribim2024 · Сингл · Binevş Cizîrî
Gelmedin2024 · Сингл · Halit Bilgiç
Unutursun Gönlüm2024 · Сингл · Halit Bilgiç
Gitme Turnam2024 · Сингл · Halit Bilgiç
Dağlara Mı Yazdın2023 · Сингл · Halit Bilgiç
Yüreğine Sar Beni2023 · Сингл · Halit Bilgiç
Ben Giderim Geri Gelmem2023 · Сингл · Halit Bilgiç
Munzurun Oğlu2023 · Сингл · Halit Bilgiç