Информация о правообладателе: India Music
Сингл · 2022
Julelo Julelo Maro Khano Jula Julelo
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
जानु लाग गले मत रोवे2023 · Сингл · Vinod Jangid
Jogniya Maa Thare Pedal Aawa2022 · Сингл · Vinod Jangid
Melo Upar Mal Me Lage2022 · Сингл · Vinod Jangid
Julelo Julelo Maro Khano Jula Julelo2022 · Сингл · Vinod Jangid
Bhai Bahan Ro Risto Amar Reve2022 · Альбом · Vinod Jangid
Bhagwa Rang2022 · Альбом · Vinod Jangid
Smile2021 · Альбом · Vinod Jangid
Choriya Gav Ki Nacheli2021 · Альбом · Vinod Jangid
Janm Janm Ri Preet2021 · Альбом · Vinod Jangid
Mata Jogniya Ke Chala2021 · Альбом · Vinod Jangid
Gurjari Demali Me Chala2021 · Альбом · Vinod Jangid
Tejaji Prne2021 · Альбом · Vinod Jangid
A Jaana Mari2021 · Альбом · Vinod Jangid
Preet2021 · Альбом · Vinod Jangid