Nói Với Người Tình

2024 · Сингл · Kim Ny Ngọc

Happy Birthday To You

Vui Xuân Đón Tết

2024 · Сингл · Kim Ny Ngọc

Váy Cưới Em Giống Như Bông Tuyết Mùa Đông

2024 · Сингл · Kim Ny Ngọc

Liên Khúc Xuân 2024

2024 · Сингл · Saka Trương Tuyền

Tình Là Sợi Tơ

2023 · Сингл · Kim Ny Ngọc

Em Mong Manh Lắm

2023 · Альбом · Kim Ny Ngọc

Chia Tay Ai Không Buồn

2023 · Альбом · Kim Ny Ngọc

Happy Birthday To You

2022 · Альбом · Kim Ny Ngọc

Ngày Ấy, Tháng Ấy, Năm Ấy

2022 · Альбом · Kim Ny Ngọc

Mặc Kệ Người Ta Nói