Sitara Younas

Сингл  ·  2022

Da Zra Qarar

#Поп
Sitara Younas

Артист

Sitara Younas

Релиз Da Zra Qarar

#

Название

Альбом

1

Трек Da Zra Qarar

Da Zra Qarar

Sitara Younas

Da Zra Qarar

6:01

Информация о правообладателе: Rabab Production
Волна по релизу

Другие альбомы исполнителя

Релиз Tappy Ya Qurban
Tappy Ya Qurban2025 · Сингл · Sitara Younas
Релиз Mohabatoona
Mohabatoona2024 · Сингл · Sitara Younas
Релиз Tappay
Tappay2024 · Сингл · Sitara Younas
Релиз Ogora Janana Leewane Shwe Ka Na
Ogora Janana Leewane Shwe Ka Na2024 · Сингл · Zaman Zaheer
Релиз Ma Da Speen Tandey Da Pasa
Ma Da Speen Tandey Da Pasa2024 · Сингл · Sitara Younas
Релиз Nema Shpa Tappy
Nema Shpa Tappy2024 · Сингл · Sitara Younas
Релиз Zama Da Zaara Da Kora Zey
Zama Da Zaara Da Kora Zey2024 · Сингл · Sitara Younas
Релиз Yara Sharabi
Yara Sharabi2024 · Сингл · Sitara Younas
Релиз Armani Yam Armani
Armani Yam Armani2024 · Сингл · Shahsawar Khan
Релиз Yadoona
Yadoona2024 · Сингл · Sitara Younas
Релиз Mureeda Tapaezy
Mureeda Tapaezy2024 · Сингл · Sitara Younas
Релиз Bewafa
Bewafa2024 · Сингл · Din Muhammad
Релиз Wa Malanga Yara
Wa Malanga Yara2024 · Сингл · Sitara Younas
Релиз Ma Padi Jannat Ke Preda
Ma Padi Jannat Ke Preda2024 · Сингл · Raees Bacha

