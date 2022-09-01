О нас

Anwar Betab

Anwar Betab

Сингл  ·  2022

Baran Da Zulfo

#Поп
Anwar Betab

Артист

Anwar Betab

Релиз Baran Da Zulfo

#

Название

Альбом

1

Трек Baran Da Zulfo

Baran Da Zulfo

Anwar Betab

Baran Da Zulfo

12:17

Информация о правообладателе: Abdullah Mobile Loralai
Релиз Yadona Sta Zaliman De
Yadona Sta Zaliman De2024 · Сингл · Anwar Betab
Релиз Zwand Da Sam Dai-Kakari
Zwand Da Sam Dai-Kakari2023 · Сингл · Anwar Betab
Релиз Nan Ma Jor Rata Dosmal Ke
Nan Ma Jor Rata Dosmal Ke2023 · Сингл · Anwar Betab
Релиз Zama Janan
Zama Janan2023 · Сингл · Anwar Betab
Релиз Da Zar kor ma Par Wadan
Da Zar kor ma Par Wadan2023 · Сингл · Anwar Betab
Релиз Lawny Maeen
Lawny Maeen2023 · Сингл · Anwar Betab
Релиз Ka Musaf La Zob Na Wy
Ka Musaf La Zob Na Wy2023 · Сингл · Anwar Betab
Релиз Ae Da Khwage Meene Dawrana
Ae Da Khwage Meene Dawrana2022 · Альбом · Anwar Betab
Релиз Baran Da Zulfo
Baran Da Zulfo2022 · Сингл · Anwar Betab
Релиз Zam Janan Aktar Ta Razi
Zam Janan Aktar Ta Razi2022 · Альбом · Anwar Betab
Релиз Nari Wada Soy
Nari Wada Soy2022 · Альбом · Fazal Khan Marwat
Релиз Sat Wada
Sat Wada2021 · Альбом · Saleem Marwat

Anwar Betab
Артист

Anwar Betab

