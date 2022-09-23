О нас

Paola Minniti

Paola Minniti

Сингл  ·  2022

Le Quattro Stagioni per Pianoforte

#Классическая
Paola Minniti

Артист

Paola Minniti

Релиз Le Quattro Stagioni per Pianoforte

#

Название

Альбом

1

Трек Le Quattro Stagioni, Concerto No. 1 "La primavera": I. Allegro

Le Quattro Stagioni, Concerto No. 1 "La primavera": I. Allegro

Paola Minniti

Le Quattro Stagioni per Pianoforte

1:06

2

Трек Le Quattro Stagioni, Concerto No. 1 "La primavera": II. Il canto degl'uccelli

Le Quattro Stagioni, Concerto No. 1 "La primavera": II. Il canto degl'uccelli

Paola Minniti

Le Quattro Stagioni per Pianoforte

1:12

3

Трек Le Quattro Stagioni, Concerto No. 1 "La primavera": III. Il capraro che dorme

Le Quattro Stagioni, Concerto No. 1 "La primavera": III. Il capraro che dorme

Paola Minniti

Le Quattro Stagioni per Pianoforte

1:18

4

Трек Le Quattro Stagioni, Concerto No. 1 "La primavera": IV. Danza pastorale

Le Quattro Stagioni, Concerto No. 1 "La primavera": IV. Danza pastorale

Paola Minniti

Le Quattro Stagioni per Pianoforte

1:12

5

Трек Le Quattro Stagioni, Concerto No. 2 "L'estate": I. Languidezza per il caldo - II. Tempo impetuoso d'estate

Le Quattro Stagioni, Concerto No. 2 "L'estate": I. Languidezza per il caldo - II. Tempo impetuoso d'estate

Paola Minniti

Le Quattro Stagioni per Pianoforte

5:58

6

Трек Le Quattro Stagioni, Concerto No. 3 "L'autunno": I. Ballo e canto di villanelli

Le Quattro Stagioni, Concerto No. 3 "L'autunno": I. Ballo e canto di villanelli

Paola Minniti

Le Quattro Stagioni per Pianoforte

2:26

7

Трек Le Quattro Stagioni, Concerto No. 3 "L'autunno": II. Ubriachi dormienti

Le Quattro Stagioni, Concerto No. 3 "L'autunno": II. Ubriachi dormienti

Paola Minniti

Le Quattro Stagioni per Pianoforte

1:22

8

Трек Le Quattro Stagioni, Concerto No. 3 "L'autunno": III. La caccia

Le Quattro Stagioni, Concerto No. 3 "L'autunno": III. La caccia

Paola Minniti

Le Quattro Stagioni per Pianoforte

1:26

9

Трек Le Quattro Stagioni, Concerto No. 4 "L'inverno": I. Allegro non molto

Le Quattro Stagioni, Concerto No. 4 "L'inverno": I. Allegro non molto

Paola Minniti

Le Quattro Stagioni per Pianoforte

2:20

10

Трек Le Quattro Stagioni, Concerto No. 4 "L'inverno": II. Largo tranquillo

Le Quattro Stagioni, Concerto No. 4 "L'inverno": II. Largo tranquillo

Paola Minniti

Le Quattro Stagioni per Pianoforte

2:12

11

Трек Le Quattro Stagioni, Concerto No. 4 "L'inverno": III. Allegro

Le Quattro Stagioni, Concerto No. 4 "L'inverno": III. Allegro

Paola Minniti

Le Quattro Stagioni per Pianoforte

1:14

12

Трек Le Quattro Stagioni, Concerto No. 4 "L’inverno": IV. Largo tranquillo

Le Quattro Stagioni, Concerto No. 4 "L’inverno": IV. Largo tranquillo

Paola Minniti

Le Quattro Stagioni per Pianoforte

2:26

13

Трек Le Quattro Stagioni, Concerto No. 4 "L’inverno": V. Allegro

Le Quattro Stagioni, Concerto No. 4 "L’inverno": V. Allegro

Paola Minniti

Le Quattro Stagioni per Pianoforte

1:14

Информация о правообладателе: Halidon
