Информация о правообладателе: Poswal Brother
Сингл · 2022
Thara Sasra Ko Pato Bataja Manisha
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Saiya Ke Salencer Pa2024 · Сингл · Manish Raj Yogi
Thro Mar Deal Marod Deri Kadiya Ke Betabeda2023 · Сингл · Manish Raj Yogi
Chori Tu Murgi So Dil Rakh Murga Paal Rakhi Ch2023 · Сингл · Manish Raj Yogi
Bamn Gao Mai Puj Gayo Re Asan Ko Bal Bheru2023 · Сингл · Manish Raj Yogi
Katra Dil Thodgi Dev Uthni Gulmohar Kiniya2023 · Сингл · Manish Raj Yogi
Manisha Ne Kasm Karyo Koto Ko Randvo2023 · Сингл · Manish Raj Yogi
Lugada Ka Ghungat Mai Diyai Hathi Mai Vote2023 · Сингл · Manish Raj Yogi
Fera Padhega Gyaras P Mat Asu Pakde Mohabbat ka2023 · Сингл · Manish Raj Yogi
Thare Gao Mai Agyao Khel Bangla Ka Jangel N2023 · Сингл · Manish Raj Yogi
Thara Patasa Beth gaya Janu Dev Uthani Ka Sava P2023 · Сингл · Manish Raj Yogi
No Do Gyara Hogi Mari Janu Dev Uthni Ka Sava P2023 · Сингл · Manish Raj Yogi
Chocolate Si Jaan Manisha Thara Chakar Mai A Gayo Ri2023 · Сингл · Manish Raj Yogi
Ab K BJP Su Chorao Agya Roye ch2023 · Сингл · Manish Raj Yogi
Chori Pthdi Ch Tho chora tho Chota Lambi Lambi Fekya ch2023 · Сингл · Manish Raj Yogi