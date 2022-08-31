Информация о правообладателе: Poswal Brother
Сингл · 2022
Kaali Kaali Badli Jora Gajri Anna Upjau
Chora Tu Kalo Me Gori Hogo Pyar2022 · Сингл · Sonam Gujari
Dukhda Me Aado Aajyo Sadhu Maa Ka Lal2022 · Сингл · Sonam Gujari
Do Dil Hota Seeney Me2022 · Сингл · Sonam Gujari
Rudija Me Morudo Boley Ramdev Ji2022 · Сингл · Sonam Gujari
Tharey Kai Jachgi Kanuda Makhan Chor2022 · Сингл · Sonam Gujari
Tejaji Ko Melo Lagyo2022 · Альбом · Sonam Gujari
Devnarayan Aawe War Tewar Milan2022 · Альбом · Prakash Chand Gujar
Sekhawati Chundad Mhane Pyari Ghani Lagey2022 · Альбом · Prakash Chand Gujar
Narayan Bhrayo Balodo Dudh Ko Chaja2022 · Альбом · Prakash Chand Gujar
Gujar Laya Rani Peeda Manda Me Aagi2022 · Альбом · Sonam Gujari
Ban Than Ho Gyi Taiyar Gujari2022 · Альбом · Sonam Gujari
Meethi Meethi Basuri Baja Re Mhara Kanha2022 · Альбом · Sonam Gujari
Kanha Tainey Ghunghat Me Rakhungi2022 · Альбом · Sonam Gujari