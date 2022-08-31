О нас

Lovekush Dungri

Lovekush Dungri

Альбом  ·  2022

Jhoothi Teri Mohabbat Chori Tu Hai Ladki Bewafa

#Со всего мира
Lovekush Dungri

Артист

Lovekush Dungri

Релиз Jhoothi Teri Mohabbat Chori Tu Hai Ladki Bewafa

#

Название

Альбом

1

Трек Tann Lag Meena Ki Ladki Lehnga Lugdi Me

Tann Lag Meena Ki Ladki Lehnga Lugdi Me

Lovekush Dungri

Jhoothi Teri Mohabbat Chori Tu Hai Ladki Bewafa

11:48

2

Трек Chori Number Legi Coaching Me

Chori Number Legi Coaching Me

Lovekush Dungri

Jhoothi Teri Mohabbat Chori Tu Hai Ladki Bewafa

10:34

3

Трек Jhoothi Teri Mohabbat Chori Tu Hai Ladki Bewafa

Jhoothi Teri Mohabbat Chori Tu Hai Ladki Bewafa

Lovekush Dungri

Jhoothi Teri Mohabbat Chori Tu Hai Ladki Bewafa

10:48

4

Трек Dil Ki Kud Dev Penality Utha Liyo Loan Bhayela Ne

Dil Ki Kud Dev Penality Utha Liyo Loan Bhayela Ne

Lovekush Dungri

Jhoothi Teri Mohabbat Chori Tu Hai Ladki Bewafa

13:20

5

Трек Mobile Ka Number Mang Chori 17 Saal Ki

Mobile Ka Number Mang Chori 17 Saal Ki

Lovekush Dungri

Jhoothi Teri Mohabbat Chori Tu Hai Ladki Bewafa

12:18

6

Трек Dhaulpur Me Dil Bechai Meri Mehbuba

Dhaulpur Me Dil Bechai Meri Mehbuba

Lovekush Dungri

Jhoothi Teri Mohabbat Chori Tu Hai Ladki Bewafa

9:55

7

Трек Chori Mera Haath Na Me Stering Mat De Phone Pe Ghanti

Chori Mera Haath Na Me Stering Mat De Phone Pe Ghanti

Lovekush Dungri

Jhoothi Teri Mohabbat Chori Tu Hai Ladki Bewafa

11:30

8

Трек Tera Dil Koi Or Todeyga Tuney Mera Dil Toda

Tera Dil Koi Or Todeyga Tuney Mera Dil Toda

Lovekush Dungri

Jhoothi Teri Mohabbat Chori Tu Hai Ladki Bewafa

9:40

9

Трек Bhabhi Aashik Mon Darling Bol

Bhabhi Aashik Mon Darling Bol

Lovekush Dungri

Jhoothi Teri Mohabbat Chori Tu Hai Ladki Bewafa

8:42

10

Трек Diyo Dil Jaan Manisha Ku

Diyo Dil Jaan Manisha Ku

Lovekush Dungri

Jhoothi Teri Mohabbat Chori Tu Hai Ladki Bewafa

9:15

11

Трек Saiyda Bhayela Ko Suit Fiting

Saiyda Bhayela Ko Suit Fiting

Lovekush Dungri

Jhoothi Teri Mohabbat Chori Tu Hai Ladki Bewafa

12:19

Информация о правообладателе: Poswal Brother
Другие альбомы исполнителя

Релиз Jyanu 18 Saal Ki Hegi
Jyanu 18 Saal Ki Hegi2025 · Сингл · Lovekush Dungri
Релиз Chori I Hate You Bole Gi Dil Thode Gi
Chori I Hate You Bole Gi Dil Thode Gi2023 · Сингл · Lovekush Dungri
Релиз Chora Re Dev Uthni Seva P Nagin Sasr Jaye GI
Chora Re Dev Uthni Seva P Nagin Sasr Jaye GI2023 · Сингл · Lovekush Dungri
Релиз Make Up Chare Ko Karave Palour Jave
Make Up Chare Ko Karave Palour Jave2023 · Сингл · Lovekush Dungri
Релиз Rajasthan Maya famous Nerash Meena Ko
Rajasthan Maya famous Nerash Meena Ko2023 · Сингл · Lovekush Dungri
Релиз Dever Ler Ler Nach Nai Nai Bhabi Ka
Dever Ler Ler Nach Nai Nai Bhabi Ka2023 · Сингл · Lovekush Dungri
Релиз DJ Baje Tho Mero Baj Dodi Hat ja Foranti
DJ Baje Tho Mero Baj Dodi Hat ja Foranti2023 · Сингл · Veer Singh Banota
Релиз Chora R Tu Kala Mai Gori Tharo Maro Match Ko Khav
Chora R Tu Kala Mai Gori Tharo Maro Match Ko Khav2023 · Сингл · Lovekush Dungri
Релиз Chudo Nagfadi Ko Fahr Nagin Dance DJ Pe
Chudo Nagfadi Ko Fahr Nagin Dance DJ Pe2023 · Сингл · Lovekush Dungri
Релиз Chora Ik Su badkar Ik Mil Karolo Jila Mai
Chora Ik Su badkar Ik Mil Karolo Jila Mai2023 · Сингл · Lovekush Dungri
Релиз Chudo Nagmani Ko Farahai Nagin Nach BA Aagi
Chudo Nagmani Ko Farahai Nagin Nach BA Aagi2023 · Сингл · Lovekush Dungri
Релиз Mitha Lage R Amrud Janu Thara Bagicha Ka
Mitha Lage R Amrud Janu Thara Bagicha Ka2023 · Сингл · Lovekush Dungri
Релиз Ishq Mai Risk Uthai Man Chori Pyar M Aukat Dikhai Tan
Ishq Mai Risk Uthai Man Chori Pyar M Aukat Dikhai Tan2023 · Сингл · Lovekush Dungri
Релиз Photo tana Tan Ave Chori Tom Phone Apple Ko
Photo tana Tan Ave Chori Tom Phone Apple Ko2023 · Сингл · Lovekush Dungri

