О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: YOURTUNES
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз MOSCOW FRICKS
MOSCOW FRICKS2024 · Сингл · МС КИРЯ
Релиз NEVER
NEVER2023 · Сингл · МС КИРЯ
Релиз BACK TO THE HOOD
BACK TO THE HOOD2022 · Сингл · МС КИРЯ
Релиз РЕЙП ЭВОЛЮЦИЯ MIXTAPE
РЕЙП ЭВОЛЮЦИЯ MIXTAPE2022 · Альбом · МС КИРЯ
Релиз Сделал этот стиль
Сделал этот стиль2021 · Сингл · МС КИРЯ
Релиз АНДЕРДОГ
АНДЕРДОГ2021 · Сингл · МС КИРЯ
Релиз Ангелы гетто
Ангелы гетто2021 · Альбом · МС КИРЯ
Релиз Абакан King of City
Абакан King of City2021 · Альбом · МС КИРЯ
Релиз Сегодня умер Чипинкос
Сегодня умер Чипинкос2020 · Сингл · МС КИРЯ
Релиз Братское сердце
Братское сердце2020 · Сингл · МС КИРЯ
Релиз Underground
Underground2020 · Сингл · МС КИРЯ
Релиз Street Credibility
Street Credibility2019 · Сингл · МС КИРЯ
Релиз НОВАЯ ВЕХА РЭПА
НОВАЯ ВЕХА РЭПА2019 · Сингл · МС КИРЯ
Релиз Андерграунд
Андерграунд2019 · Сингл · МС КИРЯ

Похожие альбомы

Релиз КАБАНЧИК
КАБАНЧИК2024 · Сингл · CRAZY FARMA
Релиз Рукосечка
Рукосечка2023 · Сингл · METAN
Релиз 2020 times
2020 times2021 · Альбом · Sakuriny
Релиз Бандана
Бандана2023 · Сингл · Gera
Релиз По дороге в ад
По дороге в ад2021 · Сингл · ГЛАКИ
Релиз Born on Trap
Born on Trap2021 · Альбом · Одиссей
Релиз ПОКА ЖИВ
ПОКА ЖИВ2024 · Сингл · ГЛАКИ
Релиз Передаю привет
Передаю привет2022 · Сингл · METAN
Релиз Пропаганда спорта
Пропаганда спорта2023 · Сингл · METAN
Релиз БАЛАКЛАВА
БАЛАКЛАВА2022 · Альбом · METAN
Релиз Берёт в рот
Берёт в рот2024 · Сингл · Flow Cardin
Релиз Ядерный гриб
Ядерный гриб2022 · Сингл · NC-3RZ

Похожие артисты

МС КИРЯ
Артист

МС КИРЯ

METAN
Артист

METAN

МАНДЕЛА
Артист

МАНДЕЛА

Adecvat_production
Артист

Adecvat_production

Ундер
Артист

Ундер

СВОИ69
Артист

СВОИ69

Предтрен
Артист

Предтрен

AKIMBO69
Артист

AKIMBO69

Marker
Артист

Marker

Ренат Бауэр
Артист

Ренат Бауэр

Одиссей
Артист

Одиссей

BackProff
Артист

BackProff

shwbzns
Артист

shwbzns