Информация о правообладателе: SKK Production
Волна по релизу


Релиз Baba Jan Qalandari
Baba Jan Qalandari2024 · Сингл · Dawlat Qarabaghai
Релиз Ashiq De Gham Naarey Waye
Ashiq De Gham Naarey Waye2024 · Сингл · Dawlat Qarabaghai
Релиз Bya Ba Sa Arman Ke
Bya Ba Sa Arman Ke2024 · Сингл · Dawlat Qarabaghai
Релиз Pta Bande Mayan Yam
Pta Bande Mayan Yam2024 · Сингл · Dawlat Qarabaghai
Релиз Bya Ba Sta Dedan Ta
Bya Ba Sta Dedan Ta2023 · Альбом · Dawlat Qarabaghai
Релиз Shna Wara Khalona Attan
Shna Wara Khalona Attan2023 · Сингл · Dawlat Qarabaghai
Релиз Sumra Shaista Da Janan
Sumra Shaista Da Janan2023 · Сингл · Dawlat Qarabaghai
Релиз Gharani Baja Sandara
Gharani Baja Sandara2023 · Сингл · Dawlat Qarabaghai
Релиз Wa Lailay Chandar Landi Bandi Ma Kava Dhol Bhaja
Wa Lailay Chandar Landi Bandi Ma Kava Dhol Bhaja2023 · Сингл · Ramzan Hunarmal
Релиз Warokiya Tariq Jana
Warokiya Tariq Jana2023 · Сингл · Dawlat Qarabaghai
Релиз Da Ratlo Lara
Da Ratlo Lara2023 · Сингл · Dawlat Qarabaghai
Релиз Nan De Wada Da
Nan De Wada Da2023 · Сингл · Dawlat Qarabaghai
Релиз Nama De Sa Da Ya Teka Speena
Nama De Sa Da Ya Teka Speena2023 · Сингл · Dawlat Qarabaghai
Релиз Wa Laila Chandar Landi Bandi Ma Kawa
Wa Laila Chandar Landi Bandi Ma Kawa2023 · Сингл · Baqi Qarabaghi

Dawlat Qarabaghai
Артист

Dawlat Qarabaghai

