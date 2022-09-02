Информация о правообладателе: Master Chenewal
Сингл · 2022
Meena Ba Kawe Yara
Zargai Mey Wrak Day2023 · Сингл · Master Chenewal
Da Bailtana Jwandon Mushkil Da2022 · Сингл · Master Chenewal
Che Pa Ghusa Ye Rata Sre Starge Newale De2022 · Сингл · Master Chenewal
Pezandai Nashe Janana2022 · Сингл · Master Chenewal
Juno Attan Wakai2022 · Сингл · Master Chenewal
Har Yow Mayan Darta Tayar De2022 · Сингл · Master Chenewal
Malgari Pregda2022 · Альбом · Master Chenewal
Kala Che Maldar Wama2022 · Сингл · Master Chenewal
Agha Wada Shawala2022 · Сингл · Master Chenewal
Musafari Wraka Ke Yara2022 · Альбом · Master Chenewal
Bewafa Dak Laka Sanzare2022 · Альбом · Master Chenewal
Da Kor Pa Wra Ke2022 · Альбом · Master Chenewal
Khog Janan Ta Me2022 · Альбом · Master Chenewal