О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Narine Simonian

Narine Simonian

,

Mourad Amirkhanian

Сингл  ·  2020

Tresors d'Armenie - Chants Sacrés Arméniens

#Классическая
Narine Simonian

Артист

Narine Simonian

Релиз Tresors d'Armenie - Chants Sacrés Arméniens

#

Название

Альбом

1

Трек En Entendant la Voix

En Entendant la Voix

Narine Simonian

,

Mourad Amirkhanian

Tresors d'Armenie - Chants Sacrés Arméniens

2:26

2

Трек Seigneur, qui fais Jailir une Source

Seigneur, qui fais Jailir une Source

Narine Simonian

,

Mourad Amirkhanian

Tresors d'Armenie - Chants Sacrés Arméniens

2:18

3

Трек Où Es-Tu, ma Mère?

Où Es-Tu, ma Mère?

Narine Simonian

,

Mourad Amirkhanian

Tresors d'Armenie - Chants Sacrés Arméniens

3:02

4

Трек Réjouis-Toi!

Réjouis-Toi!

Narine Simonian

,

Mourad Amirkhanian

Tresors d'Armenie - Chants Sacrés Arméniens

3:09

5

Трек L'Oiseau

L'Oiseau

Narine Simonian

,

Mourad Amirkhanian

Tresors d'Armenie - Chants Sacrés Arméniens

4:54

6

Трек Ô Mystère Admirable!

Ô Mystère Admirable!

Narine Simonian

,

Mourad Amirkhanian

Tresors d'Armenie - Chants Sacrés Arméniens

3:36

7

Трек C'est aujourd'hui Noël

C'est aujourd'hui Noël

Narine Simonian

,

Mourad Amirkhanian

Tresors d'Armenie - Chants Sacrés Arméniens

3:19

8

Трек Aube de Lumière

Aube de Lumière

Narine Simonian

,

Mourad Amirkhanian

Tresors d'Armenie - Chants Sacrés Arméniens

2:43

9

Трек Le Tombeau

Le Tombeau

Narine Simonian

,

Mourad Amirkhanian

Tresors d'Armenie - Chants Sacrés Arméniens

3:41

10

Трек Quand Tu Entreras

Quand Tu Entreras

Narine Simonian

,

Mourad Amirkhanian

Tresors d'Armenie - Chants Sacrés Arméniens

4:21

11

Трек Esprit de Dieu

Esprit de Dieu

Narine Simonian

,

Mourad Amirkhanian

Tresors d'Armenie - Chants Sacrés Arméniens

3:44

12

Трек Seigneur, prends Pitié!

Seigneur, prends Pitié!

Narine Simonian

,

Mourad Amirkhanian

Tresors d'Armenie - Chants Sacrés Arméniens

3:52

13

Трек Élu de Dieu

Élu de Dieu

Narine Simonian

,

Mourad Amirkhanian

Tresors d'Armenie - Chants Sacrés Arméniens

5:16

14

Трек Seigneur, prends Pitié!

Seigneur, prends Pitié!

Narine Simonian

,

Mourad Amirkhanian

Tresors d'Armenie - Chants Sacrés Arméniens

5:29

15

Трек Nous te rendons Grâce, Seigneur!

Nous te rendons Grâce, Seigneur!

Narine Simonian

,

Mourad Amirkhanian

Tresors d'Armenie - Chants Sacrés Arméniens

4:06

16

Трек Seigneur, prends Pitié!

Seigneur, prends Pitié!

Narine Simonian

,

Mourad Amirkhanian

Tresors d'Armenie - Chants Sacrés Arméniens

2:52

17

Трек Seigneur, prends Pitié!

Seigneur, prends Pitié!

Narine Simonian

,

Mourad Amirkhanian

Tresors d'Armenie - Chants Sacrés Arméniens

4:34

18

Трек Seigneur, prends Pitié!

Seigneur, prends Pitié!

Narine Simonian

,

Mourad Amirkhanian

Tresors d'Armenie - Chants Sacrés Arméniens

4:05

Информация о правообладателе: Quantum-DN
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Tresors d'Armenie - Chants Sacrés Arméniens
Tresors d'Armenie - Chants Sacrés Arméniens2020 · Сингл · Narine Simonian

Похожие артисты

Narine Simonian
Артист

Narine Simonian

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож