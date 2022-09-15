Альбом · 2022
Cantando os Evangelhos, Vol.4
#
Название
Альбом
1
Senhor, aumenta a nossa fé! - Lc 17, 5-10 (27º Domingo do Tempo Comum - Ano C)
2:18
2
Dez leprosos: Fé em ação de graças - Lc 17, 11-19 (28º Domingo do Tempo Comum - Ano C)
3:21
3
A oração, clamor de nossa pobreza - Lc 18, 1-8 (29º Domingo do Tempo Comum - Ano C)
3:32
4
O fariseu e o publicano - Lc 18, 9-14 (30º Domingo do Tempo Comum - Ano C)
3:03
5
Encontrar os perdidos - Lc 19, 1-10 (31º Domingo do Tempo Comum - Ano C)
3:35
6
Vida nova: Ressurreição - Lc 20, 27-38 (32º Domingo do Tempo Comum - Ano C)
3:24
7
Cuidado e coragem da fé - Lc 21, 5-19 (33º Domingo do Tempo Comum - Ano C)
3:48
