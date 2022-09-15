О нас

Coro Edipaul

Coro Edipaul

Альбом  ·  2022

Cantando os Evangelhos, Vol.4

#Со всего мира
Coro Edipaul

Артист

Coro Edipaul

Релиз Cantando os Evangelhos, Vol.4

#

Название

Альбом

1

Трек Senhor, aumenta a nossa fé! - Lc 17, 5-10 (27º Domingo do Tempo Comum - Ano C)

Senhor, aumenta a nossa fé! - Lc 17, 5-10 (27º Domingo do Tempo Comum - Ano C)

Coro Edipaul

,

Renato Palão

Cantando os Evangelhos, Vol.4

2:18

2

Трек Dez leprosos: Fé em ação de graças - Lc 17, 11-19 (28º Domingo do Tempo Comum - Ano C)

Dez leprosos: Fé em ação de graças - Lc 17, 11-19 (28º Domingo do Tempo Comum - Ano C)

Andreia Zanardi

,

Coro Edipaul

,

Renato Palão

Cantando os Evangelhos, Vol.4

3:21

3

Трек A oração, clamor de nossa pobreza - Lc 18, 1-8 (29º Domingo do Tempo Comum - Ano C)

A oração, clamor de nossa pobreza - Lc 18, 1-8 (29º Domingo do Tempo Comum - Ano C)

Coro Edipaul

,

Ir. Bárbara Santana FSP

,

Renato Palão

,

Andréia Zanardi

Cantando os Evangelhos, Vol.4

3:32

4

Трек O fariseu e o publicano - Lc 18, 9-14 (30º Domingo do Tempo Comum - Ano C)

O fariseu e o publicano - Lc 18, 9-14 (30º Domingo do Tempo Comum - Ano C)

Andreia Zanardi

,

Coro Edipaul

,

Ir. Bárbara Santana FSP

,

Renato Palão

Cantando os Evangelhos, Vol.4

3:03

5

Трек Encontrar os perdidos - Lc 19, 1-10 (31º Domingo do Tempo Comum - Ano C)

Encontrar os perdidos - Lc 19, 1-10 (31º Domingo do Tempo Comum - Ano C)

Andreia Zanardi

,

Coro Edipaul

,

Ir. Bárbara Santana FSP

,

Renato Palão

Cantando os Evangelhos, Vol.4

3:35

6

Трек Vida nova: Ressurreição - Lc 20, 27-38 (32º Domingo do Tempo Comum - Ano C)

Vida nova: Ressurreição - Lc 20, 27-38 (32º Domingo do Tempo Comum - Ano C)

Coro Edipaul

,

Renato Palão

Cantando os Evangelhos, Vol.4

3:24

7

Трек Cuidado e coragem da fé - Lc 21, 5-19 (33º Domingo do Tempo Comum - Ano C)

Cuidado e coragem da fé - Lc 21, 5-19 (33º Domingo do Tempo Comum - Ano C)

Coro Edipaul

,

Renato Palão

,

Andréia Zanardi

,

Ir. Bárbara Santana FSP

Cantando os Evangelhos, Vol.4

3:48

8

Трек Cristo Rei do Universo (Solenidade de Cristo Rei, Tempo Comum C)

Cristo Rei do Universo (Solenidade de Cristo Rei, Tempo Comum C)

Coro Edipaul

,

Ir. Bárbara Santana FSP

,

Renato Palão

,

Andréia Zanardi

Cantando os Evangelhos, Vol.4

2:44

Информация о правообладателе: Paulinas-Comep
