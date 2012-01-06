Информация о правообладателе: Music MGP
Альбом · 2012
Latinoamérica Live Songbook
#
Название
Альбом
4
5:23
6
La Flor de la Canela / Nube Gris / Fina Estampa / Bouquet / Estrellita del Sur / Cuarto 16 / Viva el Perú y Sereno (Live)
6:01
8
El Negrito del Batey / El Hombre Marinero / Ya No Debo Na' / Apambichao / Compadre Pedro Juan (Live)
5:31
10
Tabaco y Ron / Mi Cafetal / La Pollera Colorá / Santa Marta / Cartagenera / Me Voy Pa' (En Vivo)
6:03
12
Mi Buenos Aires Querido / Adiós Muchachos / A Media Luz / Caminito / Malena / Adiós Muchachos (Live)
5:59
14
3:59
