О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Latinoamericanto

Latinoamericanto

Альбом  ·  2012

Latinoamérica Live Songbook

#Со всего мира
Latinoamericanto

Артист

Latinoamericanto

Релиз Latinoamérica Live Songbook

#

Название

Альбом

1

Трек América (Live)

América (Live)

Latinoamericanto

Latinoamérica Live Songbook

4:31

2

Трек Acuarela do Brasil (Live)

Acuarela do Brasil (Live)

Latinoamericanto

Latinoamérica Live Songbook

3:47

3

Трек Pajarillo (Live)

Pajarillo (Live)

Latinoamericanto

Latinoamérica Live Songbook

2:58

4

Трек El Corneta / Besito de Coco / Burundanga / Santiaguera / Pa´ la Paloma (Live)

El Corneta / Besito de Coco / Burundanga / Santiaguera / Pa´ la Paloma (Live)

Latinoamericanto

Latinoamérica Live Songbook

5:23

5

Трек Guadalajara (Live)

Guadalajara (Live)

Latinoamericanto

Latinoamérica Live Songbook

3:23

6

Трек La Flor de la Canela / Nube Gris / Fina Estampa / Bouquet / Estrellita del Sur / Cuarto 16 / Viva el Perú y Sereno (Live)

La Flor de la Canela / Nube Gris / Fina Estampa / Bouquet / Estrellita del Sur / Cuarto 16 / Viva el Perú y Sereno (Live)

Latinoamericanto

Latinoamérica Live Songbook

6:01

7

Трек Pájaro Campana (Live)

Pájaro Campana (Live)

Latinoamericanto

Latinoamérica Live Songbook

3:11

8

Трек El Negrito del Batey / El Hombre Marinero / Ya No Debo Na' / Apambichao / Compadre Pedro Juan (Live)

El Negrito del Batey / El Hombre Marinero / Ya No Debo Na' / Apambichao / Compadre Pedro Juan (Live)

Latinoamericanto

Latinoamérica Live Songbook

5:31

9

Трек Ende Que Te Ví (Live)

Ende Que Te Ví (Live)

Latinoamericanto

Latinoamérica Live Songbook

3:23

10

Трек Tabaco y Ron / Mi Cafetal / La Pollera Colorá / Santa Marta / Cartagenera / Me Voy Pa' (En Vivo)

Tabaco y Ron / Mi Cafetal / La Pollera Colorá / Santa Marta / Cartagenera / Me Voy Pa' (En Vivo)

Latinoamericanto

Latinoamérica Live Songbook

6:03

11

Трек Candombe para el Negro José (Live)

Candombe para el Negro José (Live)

Latinoamericanto

Latinoamérica Live Songbook

2:43

12

Трек Mi Buenos Aires Querido / Adiós Muchachos / A Media Luz / Caminito / Malena / Adiós Muchachos (Live)

Mi Buenos Aires Querido / Adiós Muchachos / A Media Luz / Caminito / Malena / Adiós Muchachos (Live)

Latinoamericanto

Latinoamérica Live Songbook

5:59

13

Трек El Mayoral (Live)

El Mayoral (Live)

Latinoamericanto

Latinoamérica Live Songbook

3:11

14

Трек Rio Manzanares / Muñeco de la Ciudad / Barlovento / Sabrosito Así (Live)

Rio Manzanares / Muñeco de la Ciudad / Barlovento / Sabrosito Así (Live)

Latinoamericanto

Latinoamérica Live Songbook

3:59

15

Трек Jump in the Line (Live)

Jump in the Line (Live)

Latinoamericanto

Latinoamérica Live Songbook

4:01

Информация о правообладателе: Music MGP
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Macondo Youth Tribute To: Gabo García Márquez
Macondo Youth Tribute To: Gabo García Márquez2014 · Альбом · Schévere Sound Machine
Релиз Argentina... Cómo Te Añoro!, Vol.2
Argentina... Cómo Te Añoro!, Vol.22013 · Альбом · Roberto Levy
Релиз Latinoamérica Live Songbook
Latinoamérica Live Songbook2012 · Альбом · Latinoamericanto

Похожие артисты

Latinoamericanto
Артист

Latinoamericanto

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож