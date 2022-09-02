О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Mir Alam Jan

Mir Alam Jan

Альбом  ·  2022

Bya Ba Zama Nasi

#Со всего мира
Mir Alam Jan

Артист

Mir Alam Jan

Релиз Bya Ba Zama Nasi

#

Название

Альбом

1

Трек Maya Gora

Maya Gora

Mir Alam Jan

Bya Ba Zama Nasi

6:12

2

Трек Mayan De Krama

Mayan De Krama

Mir Alam Jan

Bya Ba Zama Nasi

6:15

3

Трек Mor Ya Kheran Dai

Mor Ya Kheran Dai

Mir Alam Jan

Bya Ba Zama Nasi

9:26

4

Трек Musafare Bada Balya Da

Musafare Bada Balya Da

Mir Alam Jan

Bya Ba Zama Nasi

9:37

5

Трек Pa Stargo Sro Darzama

Pa Stargo Sro Darzama

Mir Alam Jan

Bya Ba Zama Nasi

8:46

6

Трек Sta Dedan Ghware

Sta Dedan Ghware

Mir Alam Jan

Bya Ba Zama Nasi

14:08

7

Трек Starge De Janana Asr Nake De

Starge De Janana Asr Nake De

Mir Alam Jan

Bya Ba Zama Nasi

9:22

8

Трек Swama Stomana

Swama Stomana

Mir Alam Jan

Bya Ba Zama Nasi

5:07

9

Трек Sur Dusmal Dai.

Sur Dusmal Dai.

Mir Alam Jan

Bya Ba Zama Nasi

6:39

10

Трек TangYama La Perano

TangYama La Perano

Mir Alam Jan

Bya Ba Zama Nasi

3:59

11

Трек Umeadona Dai

Umeadona Dai

Mir Alam Jan

Bya Ba Zama Nasi

3:32

12

Трек Wraze Kezhe

Wraze Kezhe

Mir Alam Jan

Bya Ba Zama Nasi

5:36

13

Трек Yar Da Tor Kale Yama

Yar Da Tor Kale Yama

Mir Alam Jan

Bya Ba Zama Nasi

7:31

14

Трек Zama Pr Kosa Bande

Zama Pr Kosa Bande

Mir Alam Jan

Bya Ba Zama Nasi

4:36

15

Трек Yare Ya Grana Da

Yare Ya Grana Da

Mir Alam Jan

Bya Ba Zama Nasi

8:29

16

Трек Zarge Tanda Mata Wama

Zarge Tanda Mata Wama

Mir Alam Jan

Bya Ba Zama Nasi

9:45

Информация о правообладателе: Zako Jan
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Janana Tal Me Yadedali
Janana Tal Me Yadedali2024 · Сингл · Maimal Shoqi
Релиз Ma Da Spi Raqeeb Da Lasa
Ma Da Spi Raqeeb Da Lasa2024 · Сингл · Maimal Shoqi
Релиз Qurban Dey Saama Janana
Qurban Dey Saama Janana2024 · Сингл · Mir Alam Jan
Релиз Bandar
Bandar2023 · Сингл · Mir Alam Jan
Релиз Lafzona De Khwaga De
Lafzona De Khwaga De2023 · Альбом · Mir Alam Jan
Релиз Ase Khanda Ma Bya
Ase Khanda Ma Bya2023 · Альбом · Mir Alam Jan
Релиз Pa Khula Sha Marwra
Pa Khula Sha Marwra2023 · Сингл · Mir Alam Jan
Релиз Yarna Ba De Kawla
Yarna Ba De Kawla2023 · Альбом · Mir Alam Jan
Релиз Za Che Ta Sara Yama
Za Che Ta Sara Yama2023 · Альбом · Mir Alam Jan
Релиз Pa Makaham Ke Me Ra Yada
Pa Makaham Ke Me Ra Yada2023 · Сингл · Mir Alam Jan
Релиз Yarey Da School Da Engele Sha Da
Yarey Da School Da Engele Sha Da2023 · Сингл · Mir Alam Jan
Релиз Za Ma Da Slo Kalo Dust Wo Was Fushnan So
Za Ma Da Slo Kalo Dust Wo Was Fushnan So2023 · Сингл · Mir Alam Jan
Релиз Zargai Mi Na Lari Qarar
Zargai Mi Na Lari Qarar2023 · Сингл · Mir Alam Jan
Релиз Grana La Dara Wakhta
Grana La Dara Wakhta2023 · Альбом · Mir Alam Jan

Похожие артисты

Mir Alam Jan
Артист

Mir Alam Jan

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож