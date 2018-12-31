О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Sanjay Sagar

Sanjay Sagar

,

Gudiya Yadav

Сингл  ·  2018

Tor Chehra O

#Со всего мира
Sanjay Sagar

Артист

Sanjay Sagar

Релиз Tor Chehra O

#

Название

Альбом

1

Трек Tor Chehra O

Tor Chehra O

Sanjay Sagar

,

Gudiya Yadav

Tor Chehra O

7:55

Информация о правообладателе: NATRAJ MUSIC MAHASAMUND
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Tora Khatir Kancchau Deewana Tohar Ge
Tora Khatir Kancchau Deewana Tohar Ge2024 · Сингл · Sanjay Sagar
Релиз Chhaura Dj Wala La Gelai Dil Ge
Chhaura Dj Wala La Gelai Dil Ge2024 · Сингл · Sanjay Sagar
Релиз Belua
Belua2024 · Сингл · Sanjay Sagar
Релиз Bol Jaikara Maiya Da
Bol Jaikara Maiya Da2021 · Альбом · Sanjay Sagar
Релиз Dj Jab Jab Bajau Ge Yad Tohar Aawau Ge
Dj Jab Jab Bajau Ge Yad Tohar Aawau Ge2021 · Альбом · Sanjay Sagar
Релиз Holi mein bhojai ke hala ba
Holi mein bhojai ke hala ba2021 · Альбом · Sanjay Sagar
Релиз Dewra lahnga lale lal kaile ba
Dewra lahnga lale lal kaile ba2021 · Альбом · Sanjay Sagar
Релиз Bhatar bina rang ke dali ho
Bhatar bina rang ke dali ho2021 · Альбом · Sanjay Sagar
Релиз Dal Dela Rangwa Saree Me
Dal Dela Rangwa Saree Me2021 · Альбом · Sanjay Sagar
Релиз Haman Chhattisgarhiya Re Sable Badiya
Haman Chhattisgarhiya Re Sable Badiya2018 · Сингл · Sanjay Sagar
Релиз Tor Chehra O
Tor Chehra O2018 · Сингл · Sanjay Sagar
Релиз Tor Whatsapp Status
Tor Whatsapp Status2018 · Сингл · Sanjay Sagar
Релиз Ka Hoge Tola
Ka Hoge Tola2018 · Сингл · Sanjay Sagar
Релиз Chhattisgarhiya Manke Jaan Okhar Boli Ma Hothe
Chhattisgarhiya Manke Jaan Okhar Boli Ma Hothe2018 · Сингл · Sanjay Sagar

Похожие артисты

Sanjay Sagar
Артист

Sanjay Sagar

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож