Essa Khan Shoqi

Альбом  ·  2022

Bya Peaghor Dai

#Со всего мира
Essa Khan Shoqi

Релиз Bya Peaghor Dai

#

Название

Альбом

1

Трек Afghanan Zhare

Afghanan Zhare

Essa Khan Shoqi

Bya Peaghor Dai

5:55

2

Трек Bas Kho Gharebe Da

Bas Kho Gharebe Da

Essa Khan Shoqi

Bya Peaghor Dai

8:26

3

Трек Ase Ham Raqeb Dai

Ase Ham Raqeb Dai

Essa Khan Shoqi

Bya Peaghor Dai

16:41

4

Трек Bya Khapa Sho

Bya Khapa Sho

Essa Khan Shoqi

Bya Peaghor Dai

11:57

5

Трек Da Akhter Wraz Da

Da Akhter Wraz Da

Essa Khan Shoqi

Bya Peaghor Dai

4:41

6

Трек Che Dodai Na We

Che Dodai Na We

Essa Khan Shoqi

Bya Peaghor Dai

6:59

7

Трек Da Ghra Laman Ke

Da Ghra Laman Ke

Essa Khan Shoqi

Bya Peaghor Dai

6:11

8

Трек Da Cha Arman Yam

Da Cha Arman Yam

Essa Khan Shoqi

Bya Peaghor Dai

9:06

9

Трек Da Mula Tar Tawezo

Da Mula Tar Tawezo

Essa Khan Shoqi

Bya Peaghor Dai

6:25

10

Трек Da War Starge Tora Ka

Da War Starge Tora Ka

Essa Khan Shoqi

Bya Peaghor Dai

6:38

11

Трек Da Tolo Khabare

Da Tolo Khabare

Essa Khan Shoqi

Bya Peaghor Dai

11:59

12

Трек Garza Walai Nasam

Garza Walai Nasam

Essa Khan Shoqi

Bya Peaghor Dai

5:49

13

Трек Dar Pase Jare

Dar Pase Jare

Essa Khan Shoqi

Bya Peaghor Dai

10:37

14

Трек Gerzawama Ye Janana

Gerzawama Ye Janana

Essa Khan Shoqi

Bya Peaghor Dai

5:57

15

Трек Jawab Me Warke

Jawab Me Warke

Essa Khan Shoqi

Bya Peaghor Dai

4:45

16

Трек Gham De Gora

Gham De Gora

Essa Khan Shoqi

Bya Peaghor Dai

6:29

17

Трек Khanda Na Peazhane

Khanda Na Peazhane

Essa Khan Shoqi

Bya Peaghor Dai

5:07

18

Трек Ka By Wase Na Wa

Ka By Wase Na Wa

Essa Khan Shoqi

Bya Peaghor Dai

9:59

19

Трек Lazh Musalmane Wakai

Lazh Musalmane Wakai

Essa Khan Shoqi

Bya Peaghor Dai

5:26

20

Трек Maidan Gatali Dai

Maidan Gatali Dai

Essa Khan Shoqi

Bya Peaghor Dai

7:18

Информация о правообладателе: Zako Jan
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Sta Por Sar Me Por Zan Warhi
Sta Por Sar Me Por Zan Warhi2024 · Сингл · Essa Khan Shoqi
Релиз Bakhatawari Ye Nazaki
Bakhatawari Ye Nazaki2024 · Альбом · Essa Khan Shoqi
Релиз Bya Peaghor Dai
Bya Peaghor Dai2022 · Альбом · Essa Khan Shoqi
Релиз Pa Khabaro Ki Asar Lari
Pa Khabaro Ki Asar Lari2022 · Альбом · Essa Khan Shoqi
Релиз Stargi
Stargi2021 · Альбом · Essa Khan Shoqi
Релиз Qalam Me Dae Pa Las Ke
Qalam Me Dae Pa Las Ke2021 · Альбом · Essa Khan Shoqi
Релиз Akhtar Ralay Yara Ma Musafir Dai
Akhtar Ralay Yara Ma Musafir Dai2021 · Альбом · Essa Khan Shoqi
Релиз Jar Shaista Lalay Ya
Jar Shaista Lalay Ya2021 · Альбом · Essa Khan Shoqi
Релиз Pashtoono Dagha Arman Dai
Pashtoono Dagha Arman Dai2021 · Альбом · Essa Khan Shoqi
Релиз Pashtoono Dagha Arman Dai
Pashtoono Dagha Arman Dai2021 · Альбом · Essa Khan Shoqi
Релиз Os Bya Khwy Hraphai
Os Bya Khwy Hraphai2021 · Альбом · Essa Khan Shoqi

Похожие артисты

Essa Khan Shoqi

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож