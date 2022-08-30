Информация о правообладателе: Zako Jan
Альбом · 2022
Bya Peaghor Dai
Другие альбомы исполнителя
Sta Por Sar Me Por Zan Warhi2024 · Сингл · Essa Khan Shoqi
Bakhatawari Ye Nazaki2024 · Альбом · Essa Khan Shoqi
Bya Peaghor Dai2022 · Альбом · Essa Khan Shoqi
Pa Khabaro Ki Asar Lari2022 · Альбом · Essa Khan Shoqi
Stargi2021 · Альбом · Essa Khan Shoqi
Qalam Me Dae Pa Las Ke2021 · Альбом · Essa Khan Shoqi
Akhtar Ralay Yara Ma Musafir Dai2021 · Альбом · Essa Khan Shoqi
Jar Shaista Lalay Ya2021 · Альбом · Essa Khan Shoqi
Pashtoono Dagha Arman Dai2021 · Альбом · Essa Khan Shoqi
Os Bya Khwy Hraphai2021 · Альбом · Essa Khan Shoqi