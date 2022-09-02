Информация о правообладателе: Khyber Production
Сингл · 2022
Jawandoon
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Be Bawara2024 · Сингл · Rehman Gul Marwat
Kala Wafa Ow Kala Kala2023 · Сингл · Rehman Gul Marwat
Ta Kho Der Khukle ye2023 · Сингл · Rehman Gul Marwat
Didar Pa Maikhana K Dastan2022 · Сингл · Rehman Gul Marwat
Gora Pa Mina Mina Tape2022 · Сингл · Rehman Gul Marwat
Mina Mina Nashta2022 · Сингл · Rehman Gul Marwat
Za Hase Doka Kegam ka Janan Me Shamarawe2022 · Сингл · Rehman Gul Marwat
Salam Da Bannu Khawre2022 · Сингл · Rehman Gul Marwat
Bale Bale Janan Me2022 · Сингл · Rehman Gul Marwat
Ma Ba Ghro K gharsaney2022 · Сингл · Rehman Gul Marwat
Jawandoon2022 · Сингл · Rehman Gul Marwat
Janan2022 · Альбом · Rehman Gul Marwat
Da Akhirey Makham Dey2021 · Альбом · Rehman Gul Marwat
Ma Oor Aghestey Kamey Gorey2021 · Альбом · Rehman Gul Marwat