О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Miloš Kopecký

Miloš Kopecký

Альбом  ·  2022

Známá i neznámá tvář, Vol. 2

#Другое
Miloš Kopecký

Артист

Miloš Kopecký

Релиз Známá i neznámá tvář, Vol. 2

#

Название

Альбом

1

Трек Mackie Messer (Moritat von Mackie Messer)

Mackie Messer (Moritat von Mackie Messer)

Miloš Kopecký

Známá i neznámá tvář, Vol. 2

0:44

2

Трек Osobní vyznání

Osobní vyznání

Miloš Kopecký

Známá i neznámá tvář, Vol. 2

0:48

3

Трек Jak se zbavit milující leč nemilované ženy

Jak se zbavit milující leč nemilované ženy

Miloš Kopecký

Známá i neznámá tvář, Vol. 2

5:45

4

Трек Povídka pro spořádané lidi

Povídka pro spořádané lidi

Miloš Kopecký

Známá i neznámá tvář, Vol. 2

8:25

5

Трек Povídka pro něžné duše

Povídka pro něžné duše

Miloš Kopecký

Známá i neznámá tvář, Vol. 2

12:01

6

Трек Otázky z obecenstva - odpovědi ze života

Otázky z obecenstva - odpovědi ze života

Miloš Kopecký

,

Marie Drahokoupilová

Známá i neznámá tvář, Vol. 2

39:22

7

Трек Monolog o tématu večera

Monolog o tématu večera

Miloš Kopecký

Známá i neznámá tvář, Vol. 2

7:08

8

Трек Přichází mládí a krása - Anna Wetlinská

Přichází mládí a krása - Anna Wetlinská

Miloš Kopecký

,

Anna Wetlinská

Známá i neznámá tvář, Vol. 2

2:59

9

Трек O lásce, a té první zvlášť

O lásce, a té první zvlášť

Miloš Kopecký

,

Anna Wetlinská

Známá i neznámá tvář, Vol. 2

7:29

10

Трек O alkoholu

O alkoholu

Anna Wetlinská

,

Miloš Kopecký

Známá i neznámá tvář, Vol. 2

6:48

11

Трек O štěstí a o věku

O štěstí a o věku

Miloš Kopecký

,

Anna Wetlinská

Známá i neznámá tvář, Vol. 2

8:58

12

Трек Odpovědi na dotazy z publika - O volném čase a o psech

Odpovědi na dotazy z publika - O volném čase a o psech

Miloš Kopecký

Známá i neznámá tvář, Vol. 2

4:34

13

Трек Odpovědi na dotazy z publika - Co poradím dceři a o manželství

Odpovědi na dotazy z publika - Co poradím dceři a o manželství

Miloš Kopecký

Známá i neznámá tvář, Vol. 2

9:35

14

Трек Odpovědi na dotazy z publika - O čtení a o knížkách

Odpovědi na dotazy z publika - O čtení a o knížkách

Miloš Kopecký

Známá i neznámá tvář, Vol. 2

2:26

15

Трек Odpovědi na dotazy z publika - O žárlivosti, věrnosti, vlastenectví a o tom, co mám rád

Odpovědi na dotazy z publika - O žárlivosti, věrnosti, vlastenectví a o tom, co mám rád

Miloš Kopecký

Známá i neznámá tvář, Vol. 2

9:42

16

Трек Odpovědi na dotazy z publika - Co soudím o mladé generaci

Odpovědi na dotazy z publika - Co soudím o mladé generaci

Miloš Kopecký

Známá i neznámá tvář, Vol. 2

7:02

17

Трек Odpovědi na dotazy z publika - O skleróze, o věku a stárnutí

Odpovědi na dotazy z publika - O skleróze, o věku a stárnutí

Miloš Kopecký

Známá i neznámá tvář, Vol. 2

6:19

18

Трек Blues hazardního hráče

Blues hazardního hráče

Miloš Kopecký

Známá i neznámá tvář, Vol. 2

3:22

19

Трек Obraťte, na druhé straně jsem já. Miroslav Horníček a Miloš Kopecký vzpomínají na společná divadelní léta

Obraťte, na druhé straně jsem já. Miroslav Horníček a Miloš Kopecký vzpomínají na společná divadelní léta

Miloš Kopecký

,

Miroslav Horníček

Známá i neznámá tvář, Vol. 2

1:03:38

20

Трек Zhasněte lampióny

Zhasněte lampióny

Miloš Kopecký

,

Hana Hegerová

,

Miroslav Horníček

Známá i neznámá tvář, Vol. 2

4:20

21

Трек Sebevrah

Sebevrah

Miloš Kopecký

Známá i neznámá tvář, Vol. 2

2:41

22

Трек Kdo to tu hvízdá

Kdo to tu hvízdá

Miloš Kopecký

Známá i neznámá tvář, Vol. 2

3:18

23

Трек Část I.

Část I.

Miloš Kopecký

,

Ondřej Suchý

Známá i neznámá tvář, Vol. 2

40:51

24

Трек Část II.

Část II.

Miloš Kopecký

,

Ondřej Suchý

Známá i neznámá tvář, Vol. 2

35:05

25

Трек Pozvěte mě, slečno, dále

Pozvěte mě, slečno, dále

Miloš Kopecký

,

Luděk Nekuda

Známá i neznámá tvář, Vol. 2

2:27

26

Трек Děda Blues

Děda Blues

Miloš Kopecký

Známá i neznámá tvář, Vol. 2

4:17

27

Трек Miloš Kopecký a Jiřina Bohdalová s Mikrofórem v Redutě

Miloš Kopecký a Jiřina Bohdalová s Mikrofórem v Redutě

Miloš Kopecký

Známá i neznámá tvář, Vol. 2

22:27

28

Трек Miloš Kopecký - telefonické pozvání do pořadu

Miloš Kopecký - telefonické pozvání do pořadu

Miloš Kopecký

,

Miloslav Šimek

Známá i neznámá tvář, Vol. 2

2:44

29

Трек Odpovídá Miloš Kopecký

Odpovídá Miloš Kopecký

Miloš Kopecký

,

Miloslav Šimek

Známá i neznámá tvář, Vol. 2

11:47

30

Трек Za dverami je Miloš Kopecký

Za dverami je Miloš Kopecký

Miloš Kopecký

,

Milan Lasica

,

Július Satinský

Známá i neznámá tvář, Vol. 2

12:56

31

Трек Chodidla (Happy Feet)

Chodidla (Happy Feet)

Miloš Kopecký

,

Milan Lasica

,

Július Satinský

Známá i neznámá tvář, Vol. 2

2:31

32

Трек Večer s Antonínem Jedličkou a Milošem Kopeckým

Večer s Antonínem Jedličkou a Milošem Kopeckým

Miloš Kopecký

,

Antonín Jedlička

Známá i neznámá tvář, Vol. 2

23:36

33

Трек Dialog s Milošem Kopeckým

Dialog s Milošem Kopeckým

Miloš Kopecký

,

Marie Rottrova

Známá i neznámá tvář, Vol. 2

4:39

34

Трек Svět Jaroslava Ježka. Vzpomínky a vyprávění o skladateli, jeho životě a díle

Svět Jaroslava Ježka. Vzpomínky a vyprávění o skladateli, jeho životě a díle

Miloš Kopecký

,

František Filipovský

,

Václav Holzknecht

Známá i neznámá tvář, Vol. 2

48:18

35

Трек Ať jde z kola ven

Ať jde z kola ven

Miloš Kopecký

,

Miroslav Horníček

Známá i neznámá tvář, Vol. 2

1:15

36

Трек Svět bez hranic / Logicky, víc lidsky

Svět bez hranic / Logicky, víc lidsky

Miloš Kopecký

,

Miroslav Horníček

Známá i neznámá tvář, Vol. 2

1:36

37

Трек Komedianti jedou

Komedianti jedou

Miloš Kopecký

,

Miroslav Horníček

Známá i neznámá tvář, Vol. 2

2:41

38

Трек Návštěva na koncertě

Návštěva na koncertě

Miloš Kopecký

,

Miroslav Horníček

Známá i neznámá tvář, Vol. 2

7:44

39

Трек Mužská solidarita

Mužská solidarita

Miloš Kopecký

Známá i neznámá tvář, Vol. 2

8:11

40

Трек Jak rozplakat Casanovu

Jak rozplakat Casanovu

Miloš Kopecký

,

František Němec

Známá i neznámá tvář, Vol. 2

5:30

41

Трек Právní porada

Právní porada

Miloš Kopecký

,

Luděk Kopřiva

Známá i neznámá tvář, Vol. 2

9:36

42

Трек Americké dědictví

Americké dědictví

Miloš Kopecký

,

Dana Medřická

,

Eduard Dubský

Známá i neznámá tvář, Vol. 2

13:35

43

Трек Náhrdelník

Náhrdelník

Miloš Kopecký

,

Ota Sklenčka

,

Květa Fialová

Známá i neznámá tvář, Vol. 2

10:30

44

Трек Biftek

Biftek

Miloš Kopecký

,

Ljuba Skořepová

,

Eva Klepáčová

,

Lenka Kořínková

Známá i neznámá tvář, Vol. 2

5:48

45

Трек Miláček Ornifle

Miláček Ornifle

Miloš Kopecký

,

Iva Janžurová

,

Otakar Brousek st.

,

Ludmila Vostrčilová

Známá i neznámá tvář, Vol. 2

14:56

46

Трек Lakomec. Komedie o 4.dějstvích

Lakomec. Komedie o 4.dějstvích

Miloš Kopecký

,

Jiřina Bohdalová

,

Jaromír Hanzlík

,

Jaroslav Moučka

Známá i neznámá tvář, Vol. 2

19:28

47

Трек Věc Makropulos. Komedie o 3 dějstvích s proměnou

Věc Makropulos. Komedie o 3 dějstvích s proměnou

Miloš Kopecký

,

Jiřina Švorcová

,

Hana Maciuchová

,

Zdeněk Řehoř

,

Jan Schránilec

,

Karel Houska

,

Otakar Brousek st.

Známá i neznámá tvář, Vol. 2

21:13

48

Трек Mít tak divadlo

Mít tak divadlo

Miloš Kopecký

,

Karel Šíp

,

Jaroslav Uhlíř

Známá i neznámá tvář, Vol. 2

2:20

Информация о правообладателе: SUPRAPHON a.s.
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Christian Morgenstern: Bim, bam, bum
Christian Morgenstern: Bim, bam, bum2024 · Альбом · Miloš Kopecký
Релиз Známá i neznámá tvář
Známá i neznámá tvář2022 · Альбом · Miloš Kopecký
Релиз Brecht, Weill: Žebrácká opera
Brecht, Weill: Žebrácká opera1964 · Альбом · Jindřich Froněk

Похожие артисты

Miloš Kopecký
Артист

Miloš Kopecký

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож