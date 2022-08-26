Информация о правообладателе: SUPRAPHON a.s.
Альбом · 2022
Známá i neznámá tvář, Vol. 2
#
Название
Альбом
6
39:22
8
2:59
12
4:34
13
9:35
15
Odpovědi na dotazy z publika - O žárlivosti, věrnosti, vlastenectví a o tom, co mám rád
9:42
16
7:02
17
6:19
19
Obraťte, na druhé straně jsem já. Miroslav Horníček a Miloš Kopecký vzpomínají na společná divadelní léta
1:03:38
27
22:27
28
2:44
30
12:56
32
23:36
34
Svět Jaroslava Ježka. Vzpomínky a vyprávění o skladateli, jeho životě a díle
48:18
36
1:36
44
5:48
45
14:56
46
19:28
47
21:13
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции