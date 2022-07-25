О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: Yilmazoğlu Müzik
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Yaralarım
Yaralarım2025 · Сингл · Turgat Mutlu
Релиз Gittin Elimizden
Gittin Elimizden2024 · Сингл · Şair Zeynel Yılmaz
Релиз Geri Ver
Geri Ver2024 · Сингл · Turgay Mutlu
Релиз Dağlar
Dağlar2024 · Сингл · Mustafa Sevindik
Релиз Duman Bende Tükenmedi
Duman Bende Tükenmedi2024 · Сингл · Oğuz Sözbir
Релиз Ağlarım
Ağlarım2024 · Сингл · Turgay Mutlu
Релиз Bir Selam Sal Sabah Olsun
Bir Selam Sal Sabah Olsun2024 · Сингл · Şair Zeynel Yılmaz
Релиз Kardeşime Acıyorum
Kardeşime Acıyorum2022 · Сингл · Arif Gülcani
Релиз Dayıma Yazdığım Şiir
Dayıma Yazdığım Şiir2022 · Сингл · Şair Zeynel Yılmaz

Похожие артисты

Şair Zeynel Yılmaz
Артист

Şair Zeynel Yılmaz

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож