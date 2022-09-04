О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Zarshad Ali

Zarshad Ali

Альбом  ·  2022

Ya Qurban Naray Zanzer Naray De Ghara Mesre Tape

#Со всего мира
Zarshad Ali

Артист

Zarshad Ali

Релиз Ya Qurban Naray Zanzer Naray De Ghara Mesre Tape

#

Название

Альбом

1

Трек Ya Qurban Naray Zanzer Naray De Ghara Mesre Tape

Ya Qurban Naray Zanzer Naray De Ghara Mesre Tape

Zarshad Ali

Ya Qurban Naray Zanzer Naray De Ghara Mesre Tape

30:05

Информация о правообладателе: Zk Production
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Pa Meena Ke Malang Kha Yam
Pa Meena Ke Malang Kha Yam2024 · Альбом · Zarshad Ali
Релиз Armani Juwand
Armani Juwand2024 · Альбом · Zarshad Ali
Релиз Zalfo La Tal Pa Rosto Warka
Zalfo La Tal Pa Rosto Warka2024 · Альбом · Zarshad Ali
Релиз Zamong Zrono Ta Cha
Zamong Zrono Ta Cha2024 · Альбом · Wagma BiBi
Релиз Ghamaza Makwa Ma
Ghamaza Makwa Ma2024 · Альбом · Zarshad Ali
Релиз Zalfo La Tal Pa Rosto Warka
Zalfo La Tal Pa Rosto Warka2024 · Альбом · Zarshad Ali
Релиз Charta Che Ze Mala Pradi Ghamona Raore Tapay
Charta Che Ze Mala Pradi Ghamona Raore Tapay2023 · Сингл · Zarshad Ali
Релиз Bazar Da De Dunya Ke Muhabbat Pejanama
Bazar Da De Dunya Ke Muhabbat Pejanama2023 · Сингл · Zarshad Ali
Релиз Da Sro Stargo Mashaloona
Da Sro Stargo Mashaloona2023 · Альбом · Zarshad Ali
Релиз Nan Me Melmana Da
Nan Me Melmana Da2023 · Сингл · Zarshad Ali
Релиз Yarana Tappay, Vol. 22
Yarana Tappay, Vol. 222023 · Альбом · Zarshad Ali
Релиз Ashuqai Tapay
Ashuqai Tapay2023 · Альбом · Waheed Gul
Релиз Janana Pa Ma Gran Ye
Janana Pa Ma Gran Ye2023 · Альбом · Zarshad Ali
Релиз Bemar Da Muhabat
Bemar Da Muhabat2023 · Альбом · Zarshad Ali

Похожие артисты

Zarshad Ali
Артист

Zarshad Ali

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож