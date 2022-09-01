О нас

Saeed Alam masood

Saeed Alam masood

Сингл  ·  2022

Khakuli Banrah De Jalander Di Tapey

#Со всего мира
Saeed Alam masood

Артист

Saeed Alam masood

Релиз Khakuli Banrah De Jalander Di Tapey

#

Название

Альбом

1

Трек Khakuli Banrah De Jalander Di Tapey

Khakuli Banrah De Jalander Di Tapey

Saeed Alam masood

Khakuli Banrah De Jalander Di Tapey

7:47

Информация о правообладателе: Masoom Media Studio
Другие альбомы исполнителя

Релиз Wowre Warezhi Bandezhi Lyare
Wowre Warezhi Bandezhi Lyare2023 · Сингл · Saeed Alam masood
Релиз Ae Misofara Kala Ru drime khpal Watan Ta Tapey
Ae Misofara Kala Ru drime khpal Watan Ta Tapey2022 · Сингл · Saeed Alam masood
Релиз Janana Khpal Watan Ta Rosha Shna Di Faslina
Janana Khpal Watan Ta Rosha Shna Di Faslina2022 · Сингл · Saeed Alam masood
Релиз Bal Ka Oorona Pa Dunya Bande Tapey
Bal Ka Oorona Pa Dunya Bande Tapey2022 · Сингл · Saeed Alam masood
Релиз Pa Khob K Me kabal Ta Pekhawar Rawarhe Wo
Pa Khob K Me kabal Ta Pekhawar Rawarhe Wo2022 · Сингл · Saeed Alam masood
Релиз Waziristan Che Kala klos Shi Mota wo Wayaye
Waziristan Che Kala klos Shi Mota wo Wayaye2022 · Сингл · Saeed Alam masood
Релиз Rangha Kharachi K Che Cha Sa Pake Lidali di
Rangha Kharachi K Che Cha Sa Pake Lidali di2022 · Сингл · Saeed Alam masood
Релиз Za Laka Nimgarhe Mazdigar Yama Tapey
Za Laka Nimgarhe Mazdigar Yama Tapey2022 · Сингл · Saeed Alam masood
Релиз Mota Ro Ye Der Ghamina Di
Mota Ro Ye Der Ghamina Di2022 · Сингл · Saeed Alam masood
Релиз Tasweer Da Janan
Tasweer Da Janan2022 · Сингл · Saeed Alam masood
Релиз Za Mayan Mayan Yama Pa Ta Laila
Za Mayan Mayan Yama Pa Ta Laila2022 · Сингл · Saeed Alam masood
Релиз Da Khalqo Zrhono K Osegi La Ter Osa Pore
Da Khalqo Zrhono K Osegi La Ter Osa Pore2022 · Сингл · Saeed Alam masood
Релиз Dak Ye Da Pakhto Haji
Dak Ye Da Pakhto Haji2022 · Сингл · Saeed Alam masood
Релиз wes Me Yastala ye De Khapal Lewaney Zrha Na Yora
wes Me Yastala ye De Khapal Lewaney Zrha Na Yora2022 · Сингл · Saeed Alam masood

