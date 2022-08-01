О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: Singer Dipak Yagi
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Dada Ji Ro Pyaro Maro B Bando Kal Paran Ba Javgo
Dada Ji Ro Pyaro Maro B Bando Kal Paran Ba Javgo2022 · Сингл · Deepak Yogi Barana
Релиз Chhori Thari Top Lag Ismail Bhilwada Shahar Ki
Chhori Thari Top Lag Ismail Bhilwada Shahar Ki2022 · Сингл · Deepak Yogi Barana
Релиз Ashyo Var Payo Mari Gora Shiv Ji Nag Valo
Ashyo Var Payo Mari Gora Shiv Ji Nag Valo2022 · Сингл · Deepak Yogi Barana
Релиз Chhori Tap Kar Life Kurban Malyo Gam Aakhari Mai
Chhori Tap Kar Life Kurban Malyo Gam Aakhari Mai2022 · Сингл · Deepak Yogi Barana
Релиз Gori Mari Ho Ja Taiyar Chalga Runija Ka Mela M
Gori Mari Ho Ja Taiyar Chalga Runija Ka Mela M2022 · Сингл · Deepak Yogi Barana
Релиз Dil Ki Dhadakan Badhgi Janu I Love Bol Tai Ton
Dil Ki Dhadakan Badhgi Janu I Love Bol Tai Ton2022 · Сингл · Deepak Yogi Barana
Релиз Janu Mari Tu Hi Aa Jan Mil Jan Mario Tari Yad K Mai
Janu Mari Tu Hi Aa Jan Mil Jan Mario Tari Yad K Mai2022 · Сингл · Deepak Yogi Barana
Релиз Dil N Kar Leri Update Deewano Layo Pyar Ko
Dil N Kar Leri Update Deewano Layo Pyar Ko2022 · Сингл · Deepak Yogi Barana
Релиз Byan Tari Aankhya Ka Kajal M Din M Rat Lag Ch
Byan Tari Aankhya Ka Kajal M Din M Rat Lag Ch2022 · Сингл · Deepak Yogi Barana
Релиз Bhola Lahari Ho Nadiya Asawar Baja B Iktara Ko Tar
Bhola Lahari Ho Nadiya Asawar Baja B Iktara Ko Tar2022 · Сингл · Sharwan Yogi Ranagav
Релиз Mara Dil N Tod Jabali De Ja Jahar Ki Goli
Mara Dil N Tod Jabali De Ja Jahar Ki Goli2022 · Сингл · Deepak Yogi Barana
Релиз Chhori Tu Roj Irada Badal Vada Bhulgi Mhara
Chhori Tu Roj Irada Badal Vada Bhulgi Mhara2022 · Сингл · Deepak Yogi Barana
Релиз Tuto Phone Milyo Gela M Koi Todgi Deekh
Tuto Phone Milyo Gela M Koi Todgi Deekh2022 · Сингл · Deepak Yogi Barana
Релиз Chhori Tan Mari Mohabbat Thodi Dil Su Door Chal Ja
Chhori Tan Mari Mohabbat Thodi Dil Su Door Chal Ja2022 · Сингл · Deepak Yogi Barana

Похожие артисты

Deepak Yogi Barana
Артист

Deepak Yogi Barana

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож