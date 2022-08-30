О нас

Nirakhu Sajanwa

Nirakhu Sajanwa

Сингл  ·  2022

Katahar Farela Jhopedar Choti Nanadi

#Со всего мира
Nirakhu Sajanwa

Артист

Nirakhu Sajanwa

Релиз Katahar Farela Jhopedar Choti Nanadi

#

Название

Альбом

1

Трек Katahar Farela Jhopedar Choti Nanadi

Katahar Farela Jhopedar Choti Nanadi

Nirakhu Sajanwa

Katahar Farela Jhopedar Choti Nanadi

4:29

Информация о правообладателе: Music Sarkar
Другие альбомы исполнителя

Релиз Hamke Tarasawala Rajau
Hamke Tarasawala Rajau2024 · Сингл · Nirakhu Sajanwa
Релиз Saiya ke chalana hamre manwa n bhave
Saiya ke chalana hamre manwa n bhave2023 · Сингл · Nirakhu Sajanwa
Релиз Caykil ke Tutal Ba Chaynawa
Caykil ke Tutal Ba Chaynawa2023 · Сингл · Nirakhu Sajanwa
Релиз Piyar Phirak
Piyar Phirak2023 · Сингл · Nirakhu Sajanwa
Релиз Dilwa Ke Hal Dulha Se Sunave
Dilwa Ke Hal Dulha Se Sunave2023 · Сингл · Nirakhu Sajanwa
Релиз Agiya Lagadelu Pani Me
Agiya Lagadelu Pani Me2023 · Сингл · Nirakhu Sajanwa
Релиз Gavnawa Mora Mange
Gavnawa Mora Mange2023 · Сингл · Nirakhu Sajanwa
Релиз Acharwa Bich Lagal Jhalar Motiya
Acharwa Bich Lagal Jhalar Motiya2022 · Сингл · Nirakhu Sajanwa
Релиз Dhai Ke Dehara Dun Trainwa Mor Sajanwa Gaile Na
Dhai Ke Dehara Dun Trainwa Mor Sajanwa Gaile Na2022 · Сингл · Nirakhu Sajanwa
Релиз Mare Lawandan Se Najariya
Mare Lawandan Se Najariya2022 · Сингл · Nirakhu Sajanwa
Релиз Mehariya Milal Fuhari
Mehariya Milal Fuhari2022 · Сингл · Nirakhu Sajanwa
Релиз Mare Nanadiya Ho Roj Roj Nakhara
Mare Nanadiya Ho Roj Roj Nakhara2022 · Сингл · Nirakhu Sajanwa
Релиз Katahar Farela Jhopedar Choti Nanadi
Katahar Farela Jhopedar Choti Nanadi2022 · Сингл · Nirakhu Sajanwa
Релиз Jogi Ka Dard
Jogi Ka Dard2022 · Альбом · Nirakhu Sajanwa

Nirakhu Sajanwa
Артист

Nirakhu Sajanwa

