О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Устала курить

Устала курить

Сингл  ·  2022

Битая тачка

Контент 18+

#Хип-хоп#Русский рэп
Устала курить

Артист

Устала курить

Релиз Битая тачка

#

Название

Альбом

1

Трек Битая тачка

Битая тачка

Устала курить

Битая тачка

2:03

Информация о правообладателе: Устала курить
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Нет главного
Нет главного2025 · Сингл · Устала курить
Релиз BALLAST
BALLAST2025 · Сингл · Устала курить
Релиз Устала курить
Устала курить2024 · Сингл · Устала курить
Релиз Frozen II
Frozen II2024 · Альбом · Устала курить
Релиз Сейчас никогда
Сейчас никогда2024 · Сингл · Устала курить
Релиз Ангелы
Ангелы2024 · Сингл · CODE80
Релиз Нас нет там
Нас нет там2024 · Сингл · Устала курить
Релиз Being You
Being You2023 · Сингл · Устала курить
Релиз Как ты там?
Как ты там?2023 · Сингл · Heronwater
Релиз Frozen
Frozen2023 · Сингл · Устала курить
Релиз Снег
Снег2022 · Сингл · Устала курить
Релиз MONEY BACK
MONEY BACK2022 · Альбом · Устала курить
Релиз Битая тачка
Битая тачка2022 · Сингл · Устала курить
Релиз Выводы
Выводы2022 · Альбом · Устала курить

Похожие альбомы

Релиз Клуб на краю кладбища
Клуб на краю кладбища2019 · Альбом · HOFMANNITA
Релиз SON OF TRAP
SON OF TRAP2021 · Альбом · Молодой Платон
Релиз Пикник
Пикник2020 · Сингл · Calvin
Релиз ГРЯЗНЫЙ КОЛДУН
ГРЯЗНЫЙ КОЛДУН2021 · Альбом · PLOHOYPAREN
Релиз Jolie garce
Jolie garce2016 · Альбом · Shay
Релиз Unlikeable
Unlikeable2018 · Альбом · Ashnikko
Релиз Каприза
Каприза2023 · Альбом · Lovesomemama
Релиз Пикник
Пикник2020 · Сингл · Calvin
Релиз Ice Baby
Ice Baby2020 · Сингл · MARGO
Релиз Deadlock
Deadlock2018 · Альбом · Оксана Флаф
Релиз MONEY BACK
MONEY BACK2022 · Альбом · Устала курить
Релиз Пластик
Пластик2022 · Альбом · danchainz
Релиз МИЛЫЙ СВЕТ
МИЛЫЙ СВЕТ2021 · Альбом · КУРАЙ
Релиз 2005
20052023 · Альбом · Минин

Похожие артисты

Устала курить
Артист

Устала курить

napokoy
Артист

napokoy

FENDIGLOCK
Артист

FENDIGLOCK

Джон Гарик
Артист

Джон Гарик

СЭЙМ
Артист

СЭЙМ

Magnum Opus
Артист

Magnum Opus

August
Артист

August

Kout
Артист

Kout

JUGHEAD
Артист

JUGHEAD

PLOHOYPAREN
Артист

PLOHOYPAREN

Radik
Артист

Radik

Guram D
Артист

Guram D

Блинк
Артист

Блинк