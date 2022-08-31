О нас

Parliament Trapadelik

Parliament Trapadelik

Альбом  ·  2022

Be Kind, Please Rewind: 100 Haiku (Instrumental)

#Инструментальная
Parliament Trapadelik

Артист

Parliament Trapadelik

Релиз Be Kind, Please Rewind: 100 Haiku (Instrumental)

#

Название

Альбом

1

Трек And Now, Our Feature Presentation...

And Now, Our Feature Presentation...

Parliament Trapadelik

Be Kind, Please Rewind: 100 Haiku (Instrumental)

0:28

2

Трек 5 7 5 (Instrumental)

5 7 5 (Instrumental)

Parliament Trapadelik

Be Kind, Please Rewind: 100 Haiku (Instrumental)

1:29

3

Трек The Truth (Instrumental)

The Truth (Instrumental)

Parliament Trapadelik

Be Kind, Please Rewind: 100 Haiku (Instrumental)

3:07

4

Трек Once Again Always (Instrumental)

Once Again Always (Instrumental)

Parliament Trapadelik

Be Kind, Please Rewind: 100 Haiku (Instrumental)

4:10

5

Трек Tell Me a Secret (Instrumental)

Tell Me a Secret (Instrumental)

Parliament Trapadelik

Be Kind, Please Rewind: 100 Haiku (Instrumental)

5:12

6

Трек Life Lessons (Instrumental)

Life Lessons (Instrumental)

Parliament Trapadelik

Be Kind, Please Rewind: 100 Haiku (Instrumental)

2:43

7

Трек Gps (Instrumental)

Gps (Instrumental)

Parliament Trapadelik

Be Kind, Please Rewind: 100 Haiku (Instrumental)

2:24

8

Трек The Palmetto (Instrumental)

The Palmetto (Instrumental)

Parliament Trapadelik

Be Kind, Please Rewind: 100 Haiku (Instrumental)

3:33

9

Трек Somethings Never Change (Instrumental)

Somethings Never Change (Instrumental)

Parliament Trapadelik

Be Kind, Please Rewind: 100 Haiku (Instrumental)

2:25

10

Трек One Last Time (Instrumental)

One Last Time (Instrumental)

Parliament Trapadelik

Be Kind, Please Rewind: 100 Haiku (Instrumental)

3:52

11

Трек Boy Wonder (Instrumental)

Boy Wonder (Instrumental)

Parliament Trapadelik

Be Kind, Please Rewind: 100 Haiku (Instrumental)

3:40

12

Трек The Long Way Home (Instrumental)

The Long Way Home (Instrumental)

Parliament Trapadelik

Be Kind, Please Rewind: 100 Haiku (Instrumental)

2:29

Информация о правообладателе: Penthouse Media, LLC
