О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Domingo Valdivia Y Compañia

Domingo Valdivia Y Compañia

Альбом  ·  2022

20 Exitos

#Латинская
Domingo Valdivia Y Compañia

Артист

Domingo Valdivia Y Compañia

Релиз 20 Exitos

#

Название

Альбом

1

Трек Se Murio el Perrito

Se Murio el Perrito

Domingo Valdivia Y Compañia

20 Exitos

3:25

2

Трек Sin Ti

Sin Ti

Domingo Valdivia Y Compañia

20 Exitos

3:32

3

Трек Que Vuelva

Que Vuelva

Domingo Valdivia Y Compañia

20 Exitos

4:26

4

Трек A Fuefo Lento

A Fuefo Lento

Domingo Valdivia Y Compañia

20 Exitos

5:16

5

Трек La Licuadora

La Licuadora

Domingo Valdivia Y Compañia

20 Exitos

3:33

6

Трек Paloma Copetona

Paloma Copetona

Domingo Valdivia Y Compañia

20 Exitos

3:50

7

Трек La Negra Bonita

La Negra Bonita

Domingo Valdivia Y Compañia

20 Exitos

3:31

8

Трек Por Todo el Mundo

Por Todo el Mundo

Domingo Valdivia Y Compañia

20 Exitos

2:46

9

Трек El Guayabo

El Guayabo

Domingo Valdivia Y Compañia

20 Exitos

3:16

10

Трек Por el Dinero Te Fuiste

Por el Dinero Te Fuiste

Domingo Valdivia Y Compañia

20 Exitos

2:47

11

Трек Dimelo

Dimelo

Domingo Valdivia Y Compañia

20 Exitos

3:35

12

Трек Tu Mal Proceder

Tu Mal Proceder

Domingo Valdivia Y Compañia

20 Exitos

3:22

13

Трек Regresa Pronto

Regresa Pronto

Domingo Valdivia Y Compañia

20 Exitos

2:47

14

Трек Dos Arbolitos

Dos Arbolitos

Domingo Valdivia Y Compañia

20 Exitos

4:31

15

Трек Mi Venganza

Mi Venganza

Domingo Valdivia Y Compañia

20 Exitos

4:50

16

Трек Donde Estas

Donde Estas

Domingo Valdivia Y Compañia

20 Exitos

3:40

17

Трек Los Apodos

Los Apodos

Domingo Valdivia Y Compañia

20 Exitos

2:58

18

Трек Dile Que la Quiero

Dile Que la Quiero

Domingo Valdivia Y Compañia

20 Exitos

4:31

19

Трек Los Sabanales

Los Sabanales

Domingo Valdivia Y Compañia

20 Exitos

5:34

20

Трек Sentimiento de un Soldado

Sentimiento de un Soldado

Domingo Valdivia Y Compañia

20 Exitos

3:34

Информация о правообладателе: DVRrecords
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз En el Medano
En el Medano2025 · Альбом · Domingo Valdivia Y Compañia
Релиз En Barra Vieja
En Barra Vieja2024 · Альбом · Domingo Valdivia Y Compañia
Релиз Puerto Marquez
Puerto Marquez2022 · Альбом · Domingo Valdivia Y Compañia
Релиз Agradecido de la Vida
Agradecido de la Vida2022 · Альбом · Domingo Valdivia Y Compañia
Релиз La Carretilla
La Carretilla2022 · Альбом · Domingo Valdivia Y Compañia
Релиз Negra Bonita
Negra Bonita2022 · Альбом · Domingo Valdivia Y Compañia
Релиз Como Quieres Que Te Olvide
Como Quieres Que Te Olvide2022 · Альбом · Domingo Valdivia Y Compañia
Релиз 20 Exitos
20 Exitos2022 · Альбом · Domingo Valdivia Y Compañia
Релиз El Ultimo Romantico
El Ultimo Romantico2022 · Альбом · Domingo Valdivia Y Compañia
Релиз Soy San Marqueño
Soy San Marqueño2017 · Альбом · Domingo Valdivia Y Compañia

Похожие артисты

Domingo Valdivia Y Compañia
Артист

Domingo Valdivia Y Compañia

El Jaguar
Артист

El Jaguar

Lalo Mora
Артист

Lalo Mora

Los Canelos de Durango
Артист

Los Canelos de Durango

Los Dinamicos Del Norte
Артист

Los Dinamicos Del Norte

Los Caracoles De Durango
Артист

Los Caracoles De Durango

Los Caracoles
Артист

Los Caracoles

Super Norteños
Артист

Super Norteños

Grupo Mezcal
Артист

Grupo Mezcal

Heyman Rivas
Артист

Heyman Rivas

Los Cervantes de Sinaloa
Артист

Los Cervantes de Sinaloa

El Mono De Sinaloa
Артист

El Mono De Sinaloa

Dinastia Nortena
Артист

Dinastia Nortena