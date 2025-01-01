О нас

Big Bill Broonzy

Big Bill Broonzy

Сингл  ·  1952

Get Back From The Greatest Hits, Vol.1

#Блюз
Big Bill Broonzy

Артист

Big Bill Broonzy

Релиз Get Back From The Greatest Hits, Vol.1

#

Название

Альбом

1

Трек When I Been Drinking

When I Been Drinking

Big Bill Broonzy

Get Back From The Greatest Hits, Vol.1

3:16

2

Трек Big Bill's Boogie

Big Bill's Boogie

Big Bill Broonzy

Get Back From The Greatest Hits, Vol.1

3:29

3

Трек Hey Hey

Hey Hey

Big Bill Broonzy

Get Back From The Greatest Hits, Vol.1

3:15

4

Трек Bad Acting Woman

Bad Acting Woman

Big Bill Broonzy

Get Back From The Greatest Hits, Vol.1

3:09

5

Трек San Antonio Blues

San Antonio Blues

Big Bill Broonzy

Get Back From The Greatest Hits, Vol.1

3:28

6

Трек I Can Fix It

I Can Fix It

Big Bill and his Rhythm Band

Get Back From The Greatest Hits, Vol.1

3:19

7

Трек Walkin' the Lonesome Road

Walkin' the Lonesome Road

Big Bill Broonzy

Get Back From The Greatest Hits, Vol.1

3:44

8

Трек She's Gone with the Wind

She's Gone with the Wind

Big Bill Broonzy

Get Back From The Greatest Hits, Vol.1

3:08

9

Трек That Number of Mine

That Number of Mine

Big Bill Broonzy

Get Back From The Greatest Hits, Vol.1

3:04

10

Трек Conversation with the Blues

Conversation with the Blues

Big Bill Broonzy

Get Back From The Greatest Hits, Vol.1

2:58

Информация о правообладателе: Digital World Contents S.A.S.
