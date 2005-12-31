О нас

Bounkham Sitthideth

Bounkham Sitthideth

Альбом  ·  2005

Bounkham Sitthideth album (ລວມເພງ ບຸນຄ້ຳ ສິດທິເດດ)

#Поп
Bounkham Sitthideth

Артист

Bounkham Sitthideth

Релиз Bounkham Sitthideth album (ລວມເພງ ບຸນຄ້ຳ ສິດທິເດດ)

#

Название

Альбом

1

Трек ສະຫວັນບ້ານເຮົາ (สะหวันบ้านเฮา)

ສະຫວັນບ້ານເຮົາ (สะหวันบ้านเฮา)

Bounkham Sitthideth

Bounkham Sitthideth album (ລວມເພງ ບຸນຄ້ຳ ສິດທິເດດ)

3:48

2

Трек ສາວລ່ອງແຈ້ງ (สาวล่องแจ้ง)

ສາວລ່ອງແຈ້ງ (สาวล่องแจ้ง)

Bounkham Sitthideth

Bounkham Sitthideth album (ລວມເພງ ບຸນຄ້ຳ ສິດທິເດດ)

4:04

3

Трек ຕໍ່ຕ້ານ (ต่อต้าน)

ຕໍ່ຕ້ານ (ต่อต้าน)

Bounkham Sitthideth

Bounkham Sitthideth album (ລວມເພງ ບຸນຄ້ຳ ສິດທິເດດ)

2:57

4

Трек ສີພັນດອນລືນາມ (สีพันดอนลืนาม)

ສີພັນດອນລືນາມ (สีพันดอนลืนาม)

Bounkham Sitthideth

Bounkham Sitthideth album (ລວມເພງ ບຸນຄ້ຳ ສິດທິເດດ)

3:31

5

Трек ລາຕີແນວໜ້າ (ลาตืแนวหน้า)

ລາຕີແນວໜ້າ (ลาตืแนวหน้า)

Bounkham Sitthideth

Bounkham Sitthideth album (ລວມເພງ ບຸນຄ້ຳ ສິດທິເດດ)

3:34

6

Трек ຫຼວງພະບາງທີ່ຝັງໃຈ (หลวงพะบางที่ฝังใจ)

ຫຼວງພະບາງທີ່ຝັງໃຈ (หลวงพะบางที่ฝังใจ)

Bounkham Sitthideth

Bounkham Sitthideth album (ລວມເພງ ບຸນຄ້ຳ ສິດທິເດດ)

4:16

7

Трек ອັດຕະປືວັນໃໝ່ (อัดตะปืวันใหม่)

ອັດຕະປືວັນໃໝ່ (อัดตะปืวันใหม่)

Bounkham Sitthideth

Bounkham Sitthideth album (ລວມເພງ ບຸນຄ້ຳ ສິດທິເດດ)

4:50

8

Трек ຂັບໂສມ (ขับโสม)

ຂັບໂສມ (ขับโสม)

Bounkham Sitthideth

Bounkham Sitthideth album (ລວມເພງ ບຸນຄ້ຳ ສິດທິເດດ)

3:41

9

Трек ສະພານຮັກສະພານໃຈ (สะพานรักสะพานใจ)

ສະພານຮັກສະພານໃຈ (สะพานรักสะพานใจ)

Bounkham Sitthideth

Bounkham Sitthideth album (ລວມເພງ ບຸນຄ້ຳ ສິດທິເດດ)

3:46

10

Трек ສະເໜ່ສາວວຽງ (สะเหน่สาวเวียง)

ສະເໜ່ສາວວຽງ (สะเหน่สาวเวียง)

Bounkham Sitthideth

Bounkham Sitthideth album (ລວມເພງ ບຸນຄ້ຳ ສິດທິເດດ)

3:21

11

Трек ສາຍນ້ຳອູ (สายน้ำอู)

ສາຍນ້ຳອູ (สายน้ำอู)

Bounkham Sitthideth

Bounkham Sitthideth album (ລວມເພງ ບຸນຄ້ຳ ສິດທິເດດ)

4:15

12

Трек ສາວສະຜ່າຍ (สาวสะผ่าย)

ສາວສະຜ່າຍ (สาวสะผ่าย)

Bounkham Sitthideth

Bounkham Sitthideth album (ລວມເພງ ບຸນຄ້ຳ ສິດທິເດດ)

4:38

13

Трек ສາວມຸກດາຫານ (สาวมุกดาหาน)

ສາວມຸກດາຫານ (สาวมุกดาหาน)

Bounkham Sitthideth

Bounkham Sitthideth album (ລວມເພງ ບຸນຄ້ຳ ສິດທິເດດ)

4:20

14

Трек ສື່ຮັກຈາກສາຍຕາ (สื่ฮักจากสายตา)

ສື່ຮັກຈາກສາຍຕາ (สื่ฮักจากสายตา)

Bounkham Sitthideth

Bounkham Sitthideth album (ລວມເພງ ບຸນຄ້ຳ ສິດທິເດດ)

2:51

15

Трек ນ້ຳຕາແມ່ (น้ำตาแม่)

ນ້ຳຕາແມ່ (น้ำตาแม่)

Bounkham Sitthideth

Bounkham Sitthideth album (ລວມເພງ ບຸນຄ້ຳ ສິດທິເດດ)

4:51

16

Трек ຊີວິດທະຫານ (ชีวีดทะหาน)

ຊີວິດທະຫານ (ชีวีดทะหาน)

Bounkham Sitthideth

Bounkham Sitthideth album (ລວມເພງ ບຸນຄ້ຳ ສິດທິເດດ)

4:09

17

Трек ປາກຊ່ອງແຜ່ນດິນຄຳ (ปากช่องแผ่นดินคำ)

ປາກຊ່ອງແຜ່ນດິນຄຳ (ปากช่องแผ่นดินคำ)

Bounkham Sitthideth

Bounkham Sitthideth album (ລວມເພງ ບຸນຄ້ຳ ສິດທິເດດ)

3:34

18

Трек ຢ່າອວດ (อย่าอวด)

ຢ່າອວດ (อย่าอวด)

Bounkham Sitthideth

Bounkham Sitthideth album (ລວມເພງ ບຸນຄ້ຳ ສິດທິເດດ)

4:22

19

Трек ລົມໜາວ (ลมหนาว)

ລົມໜາວ (ลมหนาว)

Bounkham Sitthideth

Bounkham Sitthideth album (ລວມເພງ ບຸນຄ້ຳ ສິດທິເດດ)

4:15

20

Трек ລຳພວນ (ลำพวน)

ລຳພວນ (ลำพวน)

Bounkham Sitthideth

Bounkham Sitthideth album (ລວມເພງ ບຸນຄ້ຳ ສິດທິເດດ)

5:34

21

Трек ລຳພູໄທ (ลำพูไท)

ລຳພູໄທ (ลำพูไท)

Bounkham Sitthideth

Bounkham Sitthideth album (ລວມເພງ ບຸນຄ້ຳ ສິດທິເດດ)

5:43

22

Трек ລຳເພີນກົດເກນ (ลำเพีนกดเกน)

ລຳເພີນກົດເກນ (ลำเพีนกดเกน)

Bounkham Sitthideth

Bounkham Sitthideth album (ລວມເພງ ບຸນຄ້ຳ ສິດທິເດດ)

3:54

23

Трек ວຽງໄຊເມືອງງາມ (เวียงไชเมืองงาม)

ວຽງໄຊເມືອງງາມ (เวียงไชเมืองงาม)

Bounkham Sitthideth

Bounkham Sitthideth album (ລວມເພງ ບຸນຄ້ຳ ສິດທິເດດ)

3:36

24

Трек ວັງວຽງເມືອງງາມ (วังเวียงเมืองงาม)

ວັງວຽງເມືອງງາມ (วังเวียงเมืองงาม)

Bounkham Sitthideth

Bounkham Sitthideth album (ລວມເພງ ບຸນຄ້ຳ ສິດທິເດດ)

4:35

25

Трек ຫ້ວຍນ້ອຍກາງປ່າ (ห้วยน้อยกางป่า)

ຫ້ວຍນ້ອຍກາງປ່າ (ห้วยน้อยกางป่า)

Bounkham Sitthideth

Bounkham Sitthideth album (ລວມເພງ ບຸນຄ້ຳ ສິດທິເດດ)

3:10

26

Трек ຫວນຄືນເມືອງຊຽງ (หวนคืนเมืองเชียง)

ຫວນຄືນເມືອງຊຽງ (หวนคืนเมืองเชียง)

Bounkham Sitthideth

Bounkham Sitthideth album (ລວມເພງ ບຸນຄ້ຳ ສິດທິເດດ)

4:12

27

Трек ຫົງປີກຫັກ (หงปีกหัก)

ຫົງປີກຫັກ (หงปีกหัก)

Bounkham Sitthideth

Bounkham Sitthideth album (ລວມເພງ ບຸນຄ້ຳ ສິດທິເດດ)

3:49

28

Трек ໜາວນີ້ແສນລະທົມ (หนาวนี้แสนละทม)

ໜາວນີ້ແສນລະທົມ (หนาวนี้แสนละทม)

Bounkham Sitthideth

Bounkham Sitthideth album (ລວມເພງ ບຸນຄ້ຳ ສິດທິເດດ)

4:01

29

Трек ອົດທົນ (อดทน)

ອົດທົນ (อดทน)

Bounkham Sitthideth

Bounkham Sitthideth album (ລວມເພງ ບຸນຄ້ຳ ສິດທິເດດ)

3:56

30

Трек ແກ້ວລືມຄອນ (แก้วลืมคอน)

ແກ້ວລືມຄອນ (แก้วลืมคอน)

Bounkham Sitthideth

Bounkham Sitthideth album (ລວມເພງ ບຸນຄ້ຳ ສິດທິເດດ)

4:13

Информация о правообладателе: TS Group
