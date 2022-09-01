Информация о правообладателе: Kundan Bihari Official
Сингл · 2022
Batau Chhauri Tor Kai Kilo Ke Hau Ge
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Rajgir Ke Melwa Me2024 · Сингл · Kundan Bihari Yadav
Gal Driverwa Rangtau Dhodi Khalasi Rangtau2024 · Сингл · Kundan Bihari Yadav
Holiya Me Dalo Hai Sarpanchaba Ke Natiya2024 · Сингл · Kundan Bihari Yadav
Kela E Lele Chhaudi2024 · Сингл · Shilpi Raj
Dalbau Yesan Nichla Par2024 · Сингл · Kundan Bihari Yadav
Hala Bhelai Pura Gauaan Jabar2024 · Сингл · Anupam Bedardi
Chali Ke Hotel Fodai Jaee Botel2024 · Сингл · Kundan Bihari Yadav
Naihar Ke Bhikhmangani Chhaudi2024 · Сингл · Kundan Bihari Yadav
Mal Tunch Hau Tor Mausi Re2024 · Сингл · Kundan Bihari Yadav
Chuma Ham Lebau Tora Gin Gin2024 · Сингл · Kundan Bihari Yadav
Ham Ta Mangani Gor Gor Bakchondhary Kanha Se Aayi2024 · Сингл · Kundan Bihari Yadav
Aagja Me Deda Bhauji Du Ganda Goeetha2024 · Сингл · Kundan Bihari Yadav
Jahi Padhe Ki Chadhe Ge Chhaudi2023 · Сингл · Kundan Bihari Yadav
Sarpanchwa Se Fasal Ha Kai Mukhiya Ji Ke Janiyaiya2023 · Сингл · Kundan Bihari Yadav